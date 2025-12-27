ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (27) favorecem ganhos inesperados

O clima muda e a energia fica mais social e isso reflete direto na sorte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

O sábado, 27 de dezembro, marca uma virada sutil no clima da semana. Depois de dias mais introspectivos, a energia começa a se abrir para trocas, conexões e planejamento do que vem pela frente.

É um ótimo dia para conversas leves, encontros com amigos e também para visualizar metas do próximo ano. Quem se permite circular, ouvir ideias diferentes e pensar fora do óbvio pode ser surpreendido, inclusive na sorte.

Os signos de Fogo sentem vontade de agir e arriscar mais, enquanto os de Terra encontram estabilidade emocional. Já Ar ganha insights criativos, e Água fortalece laços familiares e afetivos.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Fogo

Áries (21/03 a 20/04)

Leão (22/07 a 22/08)

Sagitário (22/11 a 21/12)

Números da sorte: 14, 33, 59

Terra

Touro (21/04 a 20/05)

Virgem (23/08 a 22/09)

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Números da sorte: 2, 28, 46

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Ar

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Libra (23/09 a 22/10)

Aquário (20/01 a 18/02)

Números da sorte: 19, 37, 51

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Água

Câncer (21/06 a 22/07)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Peixes (20/02 a 20/03)