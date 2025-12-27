Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (27) favorecem ganhos inesperados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:00
O sábado, 27 de dezembro, marca uma virada sutil no clima da semana. Depois de dias mais introspectivos, a energia começa a se abrir para trocas, conexões e planejamento do que vem pela frente.
É um ótimo dia para conversas leves, encontros com amigos e também para visualizar metas do próximo ano. Quem se permite circular, ouvir ideias diferentes e pensar fora do óbvio pode ser surpreendido, inclusive na sorte.
Os signos de Fogo sentem vontade de agir e arriscar mais, enquanto os de Terra encontram estabilidade emocional. Já Ar ganha insights criativos, e Água fortalece laços familiares e afetivos.
