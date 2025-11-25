ANO NOVO

Planeje seu Réveillon: os 5 lugares mais badalados para passar a virada do ano

Essas cidades podem se tornar o cenário de lembranças inesquecíveis neste final de ano

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:00

Conheça os melhores destinos para assistir a queima de fogos da virada de 2026 Crédito: Freepik

Se você ainda não decidiu onde passar o Réveillon, saiba que ainda dá tempo de aproveitar momentos incríveis sem sair do Brasil.

Existem lugares para relaxar, aproveitar com a família, se divertir em festas, assistir à queima de fogos ou até entrar em contato com a natureza. Só falta você escolher um deles.

5 lugares no Brasil para passar o Réveillon 1 de 5

1. Porto de Galinhas, Pernambuco

Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE), é um dos destinos de praia mais famosos do Brasil, a apenas 60 km do Aeroporto de Recife.

Com piscinas naturais impressionantes, o lugar tem boa estrutura e opções para todos os estilos: resorts, hotéis modernos e pousadas mais simples. No Réveillon, dá para curtir festas animadas ou aproveitar momentos de sossego.

2. Barra Grande, Bahia

O Réveillon em Barra Grande, na Península de Maraú (BA), é conhecido por suas baladas privadas e sofisticadas que atraem turistas de todo o Brasil.

Além das festas tradicionais, o Réveillon da vila conta com shows de DJs, bandas e ceias completas em beach clubs, com muitos deles oferecendo open bar e open food.

3. Foz do Iguaçu, Paraná

Foz do Iguaçu (PR) é destino o ano todo para brasileiros e estrangeiros, e não poderia ficar de fora da sua lista. A cidade é perfeita para famílias, com parques aquáticos, piscinas de hotéis e atrações como as Cataratas do Iguaçu.

Quem busca agito também encontra festas, bares e baladas animadas. Pousadas e hotéis já preparam eventos para a virada, então vale reservar a estadia com antecedência.

4. Angra dos Reis, Rio de Janeiro

O Réveillon em Angra dos Reis (RJ) é famoso pela combinação de festas animadas, belas paisagens e tradições locais.

Uma característica marcante é a celebração náutica. Muitas pessoas optam por passar a virada em barcos, lanchas e iates, o que proporciona uma vista incrível da queima de fogos.

Além disso, a prefeitura da cidade costuma organizar shows gratuitos na Praia do Anil e, este ano, as atrações serão Belo e Mari Fernandez.

5. Chapada dos Veadeiros, Goiás

O Réveillon na Chapada dos Veadeiros é uma experiência única que combina a natureza exuberante do Cerrado, cachoeiras volumosas, e uma atmosfera mística e de renovação de energias.

Diversas festas privadas e eventos acontecem na região, principalmente em Alto Paraíso e na Vila de São Jorge.