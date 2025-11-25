ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

O que parece tristeza é apenas limpeza espiritual e proteção divina em ação

Fernanda Varela

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A terça-feira (25 de novembro) traz uma energia emocional intensa, que pode causar um leve aperto no peito, saudade ou inquietação sem explicação. Mas os anjos da guarda pedem calma: não há nada de ruim acontecendo. Esse desconforto vem da purificação energética, é o coração eliminando o que não serve mais, abrindo espaço para novas bênçãos. É um dia para respirar fundo, cuidar de si e confiar no processo. Quando a alma se cura, o corpo sente.

Câncer

A sensibilidade estará aflorada, e o coração pode parecer pesado. Mas é apenas um sinal de transformação interior. Deixe as lágrimas caírem se precisarem cair, é o corpo se libertando de emoções antigas. Depois disso, vem a leveza.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Libra

Um sentimento de angústia pode aparecer, mas não se assuste. Você está sendo preparado para uma nova fase emocional. O anjo te envolve com calma e te mostra que o que parecia perda é apenas mudança de energia. A paz virá logo depois.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Peixes

O coração pisciano pode sentir uma mistura de saudade e melancolia, mas essa sensação vem para limpar o passado. Nada de ruim te alcançará. É um dia para descansar a mente, cuidar da alma e deixar o amor espiritual te envolver.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5