Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Influenciador foi um dos amigos da cantora que recebeu a joia como uma lembrança especial

Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:13

Gominho foi um dos amigos de Preta que recebeu um diamante feito a partir das cinzas da cantora Crédito: Reprodução

Gominho recebeu o diamante feito a partir das cinzas da amiga Preta Gil nesta segunda-feira (24), mas já acabou cometendo uma gafe com o joia tão significativa. O influencer contou que ao fazer uma live para mostrar aos fãs a pedra aconteceu um acidente e ele derrubou o objeto dentro de seu sofá de casa. Ele conseguiu recuperá-la.

“Fui mostrar na live a Preta em diamante e ela caiu no sofá! Sou um lesado!, disse, em vídeo publicado através dos Stories do Instagram.



Gominho explicou que não vai usar o presente como uma joia porque tem medo de perdê-lo. "Não vou usar isso aqui. Vou deixar guardado para sempre porque sou muito lesado e tenho medo de perder… Não estou a fim de perder isso. Se fosse qualquer diamante, tudo bem. Eu nem uso joia, só essa (correntinha) que com a foto dela (Preta)… Tenho medo de ser assaltado também. Morro no Rio de Janeiro”, completou ele.

Sobre, o destino da peça, o apresentador detalhou: “Vou continuar mantendo do ladinho da minha cama com as minhas coisinhas.”