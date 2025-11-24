Acesse sua conta
Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Influenciador foi um dos amigos da cantora que recebeu a joia como uma lembrança especial

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:13

Gominho foi um dos amigos de Preta que recebeu um diamante feito a partir das cinzas da cantora
Gominho foi um dos amigos de Preta que recebeu um diamante feito a partir das cinzas da cantora Crédito: Reprodução

Gominho recebeu o diamante feito a partir das cinzas da amiga Preta Gil nesta segunda-feira (24), mas já acabou cometendo uma gafe com o joia tão significativa. O influencer contou que ao fazer uma live para mostrar aos fãs a pedra aconteceu um acidente e ele derrubou o objeto dentro de seu sofá de casa. Ele conseguiu recuperá-la. 

“Fui mostrar na live a Preta em diamante e ela caiu no sofá! Sou um lesado!, disse, em vídeo publicado através dos Stories do Instagram. 

Gominho explicou que  não vai usar o presente como uma joia porque tem medo de perdê-lo. "Não vou usar isso aqui. Vou deixar guardado para sempre porque sou muito lesado e tenho medo de perder… Não estou a fim de perder isso. Se fosse qualquer diamante, tudo bem. Eu nem uso joia, só essa (correntinha) que com a foto dela (Preta)… Tenho medo de ser assaltado também. Morro no Rio de Janeiro”, completou ele.

Sobre, o destino da peça, o apresentador detalhou: “Vou continuar mantendo do ladinho da minha cama com as minhas coisinhas.”

Os diamantes foram feitos pela StarGen Diamonds para atender a um pedido da cantora após a sua morte por complicações de uma câncer colorretal em julho. Preta tinha um grupo de amigos que se autodenominavam "os diamantes", todos com a pedra preciosa tatuada no dedo e, agora, cada diamante feito das cinzas continua simbolizando essa união. Uma pedra maior foi confeccionada para a família de Preta.

