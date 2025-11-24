'Cadê samba? Não tem!': Paolla reage a comentário em show com samba no pé

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:42
A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos de idade, provou que quem sabe faz ao vivo! E a cores. Ao questionada por um homem do seu talento no samba, a famosa não fez questão nem de discutir e apenas sambou, exibindo todo o seu molejo. A situação inusitada ocorreu durante show de Ivete Sangalo, no último sábado (22), no Rio de Janeiro da turnê Clareou.
"Cadê samba? Não tem", questiona uma pessoa, filmando a atriz na apresentação. Em seguida, a ex-Rainha da Grande Rio olha com deboche e responde na prática com seu talento na dança. Com um vestido amarelo e uma sandália branca, ela não tem dificuldade alguma ao entrar no ritmo com o corpo todo.
Paolla Oliveira
Veja vídeo:
Após viver Helena Roitman no remake de Vale Tudo, a atriz escureceu os fios para se despedir da personagem. “Meu cabelinho já viveu tanta coisa comigo, tantas histórias. Quase todas as vezes que mudei de visual foi para ter uma personagem. Eu gosto de mudar. Toda vez que eu mexo no cabelo, me reconecto comigo. O cabelinho vai vivendo junto comigo. Todas as histórias, todas as fases. E bichinho sofre, né? Não tem problema, a gente reconstrói”, contou Paolla.