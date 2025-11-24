Acesse sua conta
'Cadê samba? Não tem!': Paolla reage a comentário em show com samba no pé

Atriz provou talento na dança ao vivo e a cores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:42

Paolla Oliveira sambando com deboche no show de Ivete Sangalo
Paolla Oliveira sambando com deboche no show de Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos de idade, provou que quem sabe faz ao vivo! E a cores. Ao questionada por um homem do seu talento no samba, a famosa não fez questão nem de discutir e apenas sambou, exibindo todo o seu molejo. A situação inusitada ocorreu durante show de Ivete Sangalo, no último sábado (22), no Rio de Janeiro da turnê Clareou.

"Cadê samba? Não tem", questiona uma pessoa, filmando a atriz na apresentação. Em seguida, a ex-Rainha da Grande Rio olha com deboche e responde na prática com seu talento na dança. Com um vestido amarelo e uma sandália branca, ela não tem dificuldade alguma ao entrar no ritmo com o corpo todo. 

