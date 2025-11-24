BÊBADO

Dona de Mim: Samuel perde o controle em balada e protagoniza cena vergonhosa

Rejeitado, o personagem vai afogar as mágoas em bebidas

Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:14

Samuel (Juan Paiva) vai perder o controle em balada Crédito: Reprodução

Samuel (Juan Paiva) vai perder as estribeiras em "Dona de Mim" e se afogar na bebida. Ao flagrar Leo (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais) juntos, o jovem ficará arrasado e se sentirá totalmente rejeitado. É aí que ele vai acabar aceitando um convite inesperado de um rolê com amigos onde acabará bebendo demais.

Samuel vai dar um show no bar ao dançar e até recitar poesia no microfone. A situação vergonhosa vai virar um vídeo, que depois circulará entre os personagens da trama.

Samuel em "Dona de Mim" 1 de 6

No capítulo desta segunda-feira (24), Samuel estará escrevendo um poema de desabafo, quando Davi chegará o convidando para espairecer. Impressionantemente, ele vai topar sair com Davi (Rafael Vitti) e Bárbara (Giovana Cordeiro). “Quer saber? Eu vou! Partiu, Davi!”, dirá Samuel.

O personagem de Juan Paiva, então, irá para um bar com Davi e Bárbara e logo pedirá uma bebida ao barman. “Pra mim pode ser uma água com gás... Aliás, não. Me vê uma gin tônica, por favor", pedirá.

O presidente da Boaz logo logo vai ficar bem "soltinho". “Você não acha que está indo rápido demais, não? Bebe uma aguinha”, aconselhará Davi, percebendo que ele já está alterado pelo álcool.

“Não enche, Davi”, reagirá Samuel.

Sem limites

É aí que Samuel já estará sem filtro. Ele irá para o meio da pista e começará a fazer uma coreografia estranha com o copo na mão, esbarrando nas pessoas. “Vou mostrar que posso ser ainda mais patético”, afirmará Samuel.

O auge do descontrole será quando o herdeiro irá até a mesa do DJ, pegará o microfone e começará a recitar um poema. Bárbara gravará tudo. “Nunca ouviram uma poesia? Seus idiotas!”

Por fim, Samuel passará mal, e Davi o ajudará.