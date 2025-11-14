Acesse sua conta
Jeff morre em Dona de Mim? Saiba desfecho de tiroteio

Operação policial em Barreira terminará com o jovem baleado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:12

Faíska Alves é Jeff em
Faíska Alves é Jeff em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Uma operação policial em "Dona de Mim" vai gerar um tiroteio na comunidade de Barreira que terminará com o jovem inocente Jeff (Faíska Alves) baleado. No capítulo de quinta-feira (13), o momento tenso colocou Marlon (Humberto Moraes) e Ryan (L7NNON) de lados opostos, com a polícia enfrentando os bandidos que ameaçaram o rapper a participar da disputa. 

Com isso, infelizmente, uma bala perdida atingirá o personagem de Faíska Alves. Ele terá acabado de fazer entregas e estará voltando para a casa com o chocolate que a mãe tinha pedido para fazer um bolo, quando o inesperado ocorrerá. Ao ouvir os disparos mãe e filho se esconderão debaixo da mesa, mas ele acabará saindo para de proteger a mãe e será atingido no capítulo desta sexta-feira (14).

 Mas, será que Jeff vai morrer na novela das 7 da TV Globo?

De acordo com os resumos disponibilizados pelo Gshow, Jeff não morre. O jovem, na verdade, será levado para o hospital com vida. Marlon e Leo (Clara Moneke), inclusive, irão visitar o garoto. A mãe dele Solange, por sua vez, vai cobrar explicações de Marlon, que estará fortemente abalado pelo trauma da operação em que deu de cara com Ryan.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Dona de mim tv Globo Novelas da Rede Globo

