Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acidente, reaproximação, flagra: veja resumo da semana de Dona de Mim (10/11 a 15/11)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:56

Filipa sofrerá acidente em
Filipa sofrerá acidente em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

A semana de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, está mais do que movimentada! Novas relações amorosas estarão ganhando forma, mentiras serão descobertas e o passado, como sempre, voltará para atormentar os personagens. Entre os acontecimentos, Marlon (Humberto Morais) se reaproximará de Leo (Clara Moneke), Filipa (Claudia Abreu) sofrerá um acidente após continuar a ser dopada por Jacques (Marcello Novais) e um personagem será flagrado em situação comprometedora. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Leia mais

Imagem - Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Imagem - Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Imagem - Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Veja os resumos da semana de 10/11 a 15/11:

10 de novembro (segunda-feira)

Leo se emociona com a surpresa organizada por Yara e as costureiras. Davi comenta com Samuel sobre o término do namoro com Leo. Jaques confisca os remédios que Danilo deu para Filipa. Leo e Samuel se desentendem sobre os cuidados com Sofia. Leo questiona Filipa sobre seus remédios. Filipa sofre um acidente e Danilo a socorre. Ayla conhece a mãe de Caco. Nina termina o namoro com Danilo. Após o ocorrido com Filipa, Samuel pede que Vivian entre com um pedido pela guarda emergencial de Sofia.

11 de novembro (terça-feira)

Samuel sonda Filipa sobre seu acidente. Nina diz a Jaques que terminou o namoro com Danilo. Leo pergunta a Danilo se Jaques está adulterando a medicação de Filipa. Marlon revela a Leo que sente vontade de se reaproximar dela. Leo convence Filipa a testar o uso dos remédios dados por Danilo. Ayla apresenta a fábrica para Sônia e Kazue. O Juiz Montes avisa a Vivian que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda de Sofia. Jaques oferece sua casa para abrigar Sônia e Kazue, e Ayla se incomoda. Maria Rita visita a mansão, e não consegue falar com Filipa. Leo e Filipa se unem para confrontar Samuel e Jaques.

12 de novembro (quarta-feira)

Samuel se decepciona com Leo por compará-lo a Jaques. Leo afirma a Danilo que Filipa tomará os remédios comprados por ele. Davi conversa com Samuel. Lucas alerta Ryan sobre Castro. Dinho teme retaliação policial. Vespa procura Ryan. Davi surpreende Bárbara. Dara questiona Marlon sobre uma possível operação na Barreira. Leo alerta Marlon sobre sua saúde mental. Ryan pressiona Marlon sobre a data da operação. Samuel anuncia que conseguiu a guarda provisória de Sofia. Pompeu convoca a operação para capturar Dinho.

13 de novembro (quinta-feira)

Pompeu desafia Garcia. Alan questiona o estado de Marlon para a operação. Samuel diz a Leo que irá procurar uma babá para Sofia. Filipa se desentende com Samuel, e Jaques a apoia. Davi comenta com Ivy sua nova conduta em relação a Bárbara. Durval e Vespa organizam o movimento na Barreira. Vespa obriga Ryan a participar do confronto. Jussara teme a primeira operação de Marlon. Lucas tenta ir ao encontro de Ryan. Todos se desesperam com o confronto. Marlon e Ryan se encaram.

14 de novembro (sexta-feira)

Marlon defende Ryan. Dinho tenta atacar Marlon, mas é nocauteado pelo policial. Jeff é atingido, e Solange se desespera. Ryan diz a Lucas que Marlon o viu armado. Marlon desabafa com Alan sobre Ryan. Ryan confessa a Kami seu envolvimento com o bando de Vespa e Durval. Leo apoia Marlon e o acompanha ao hospital para visitar Jeff. Ryan liga para Yuri e diz que quer se entregar à polícia. Jaques questiona Filipa sobre sua medicação, e ela desconfia. Solange confronta Marlon.

15 de novembro (sábado)

Filipa questiona o interesse de Jaques em sua medicação. Yuri aconselha Ryan a seguir sua vida fora do crime. No hospital, Marlon tem um pesadelo com Jeff. Ryan é liberado por Miro, novo chefe do movimento. Ryan comemora sua liberdade com Lucas. Marlon e Leo se apoiam. Ryan pede Kami em casamento. Marlon passa mal no trabalho, e Rangel o manda ficar em casa. Filipa conversa com Sofia. Danilo tenta se aproximar de Nina. Tânia invade seu antigo apartamento. Filipa questiona Danilo sobre Jaques.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

Leia mais

Imagem - Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Imagem - Jogadora da Seleção faz post emocionante após perder ex-namorada em acidente

Jogadora da Seleção faz post emocionante após perder ex-namorada em acidente

Imagem - Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Vini Jr. deixa mensagem após Virginia se hospedar na casa dele

Tags:

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Dua Lipa surpreende e assiste à Boca Juniors e River Plate na Bombonera

Dua Lipa surpreende e assiste à Boca Juniors e River Plate na Bombonera
Imagem - Odeia perfume doce? Veja 8 fragrâncias frescas, leves e sofisticadas

Odeia perfume doce? Veja 8 fragrâncias frescas, leves e sofisticadas

MAIS LIDAS

Imagem - Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe
01

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
02

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar