Acidente, reaproximação, flagra: veja resumo da semana de Dona de Mim (10/11 a 15/11)

Elis Freire
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:56
A semana de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, está mais do que movimentada! Novas relações amorosas estarão ganhando forma, mentiras serão descobertas e o passado, como sempre, voltará para atormentar os personagens. Entre os acontecimentos, Marlon (Humberto Morais) se reaproximará de Leo (Clara Moneke), Filipa (Claudia Abreu) sofrerá um acidente após continuar a ser dopada por Jacques (Marcello Novais) e um personagem será flagrado em situação comprometedora. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.
Veja os resumos da semana de 10/11 a 15/11:
10 de novembro (segunda-feira)
Leo se emociona com a surpresa organizada por Yara e as costureiras. Davi comenta com Samuel sobre o término do namoro com Leo. Jaques confisca os remédios que Danilo deu para Filipa. Leo e Samuel se desentendem sobre os cuidados com Sofia. Leo questiona Filipa sobre seus remédios. Filipa sofre um acidente e Danilo a socorre. Ayla conhece a mãe de Caco. Nina termina o namoro com Danilo. Após o ocorrido com Filipa, Samuel pede que Vivian entre com um pedido pela guarda emergencial de Sofia.
11 de novembro (terça-feira)
Samuel sonda Filipa sobre seu acidente. Nina diz a Jaques que terminou o namoro com Danilo. Leo pergunta a Danilo se Jaques está adulterando a medicação de Filipa. Marlon revela a Leo que sente vontade de se reaproximar dela. Leo convence Filipa a testar o uso dos remédios dados por Danilo. Ayla apresenta a fábrica para Sônia e Kazue. O Juiz Montes avisa a Vivian que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda de Sofia. Jaques oferece sua casa para abrigar Sônia e Kazue, e Ayla se incomoda. Maria Rita visita a mansão, e não consegue falar com Filipa. Leo e Filipa se unem para confrontar Samuel e Jaques.
12 de novembro (quarta-feira)
13 de novembro (quinta-feira)
Pompeu desafia Garcia. Alan questiona o estado de Marlon para a operação. Samuel diz a Leo que irá procurar uma babá para Sofia. Filipa se desentende com Samuel, e Jaques a apoia. Davi comenta com Ivy sua nova conduta em relação a Bárbara. Durval e Vespa organizam o movimento na Barreira. Vespa obriga Ryan a participar do confronto. Jussara teme a primeira operação de Marlon. Lucas tenta ir ao encontro de Ryan. Todos se desesperam com o confronto. Marlon e Ryan se encaram.
14 de novembro (sexta-feira)
Marlon defende Ryan. Dinho tenta atacar Marlon, mas é nocauteado pelo policial. Jeff é atingido, e Solange se desespera. Ryan diz a Lucas que Marlon o viu armado. Marlon desabafa com Alan sobre Ryan. Ryan confessa a Kami seu envolvimento com o bando de Vespa e Durval. Leo apoia Marlon e o acompanha ao hospital para visitar Jeff. Ryan liga para Yuri e diz que quer se entregar à polícia. Jaques questiona Filipa sobre sua medicação, e ela desconfia. Solange confronta Marlon.
15 de novembro (sábado)
Filipa questiona o interesse de Jaques em sua medicação. Yuri aconselha Ryan a seguir sua vida fora do crime. No hospital, Marlon tem um pesadelo com Jeff. Ryan é liberado por Miro, novo chefe do movimento. Ryan comemora sua liberdade com Lucas. Marlon e Leo se apoiam. Ryan pede Kami em casamento. Marlon passa mal no trabalho, e Rangel o manda ficar em casa. Filipa conversa com Sofia. Danilo tenta se aproximar de Nina. Tânia invade seu antigo apartamento. Filipa questiona Danilo sobre Jaques.
*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.