Acidente, reaproximação, flagra: veja resumo da semana de Dona de Mim (10/11 a 15/11)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:56

Filipa sofrerá acidente em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

A semana de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, está mais do que movimentada! Novas relações amorosas estarão ganhando forma, mentiras serão descobertas e o passado, como sempre, voltará para atormentar os personagens. Entre os acontecimentos, Marlon (Humberto Morais) se reaproximará de Leo (Clara Moneke), Filipa (Claudia Abreu) sofrerá um acidente após continuar a ser dopada por Jacques (Marcello Novais) e um personagem será flagrado em situação comprometedora. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.

Veja os resumos da semana de 10/11 a 15/11:

10 de novembro (segunda-feira)

Leo se emociona com a surpresa organizada por Yara e as costureiras. Davi comenta com Samuel sobre o término do namoro com Leo. Jaques confisca os remédios que Danilo deu para Filipa. Leo e Samuel se desentendem sobre os cuidados com Sofia. Leo questiona Filipa sobre seus remédios. Filipa sofre um acidente e Danilo a socorre. Ayla conhece a mãe de Caco. Nina termina o namoro com Danilo. Após o ocorrido com Filipa, Samuel pede que Vivian entre com um pedido pela guarda emergencial de Sofia.

11 de novembro (terça-feira)

Samuel sonda Filipa sobre seu acidente. Nina diz a Jaques que terminou o namoro com Danilo. Leo pergunta a Danilo se Jaques está adulterando a medicação de Filipa. Marlon revela a Leo que sente vontade de se reaproximar dela. Leo convence Filipa a testar o uso dos remédios dados por Danilo. Ayla apresenta a fábrica para Sônia e Kazue. O Juiz Montes avisa a Vivian que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda de Sofia. Jaques oferece sua casa para abrigar Sônia e Kazue, e Ayla se incomoda. Maria Rita visita a mansão, e não consegue falar com Filipa. Leo e Filipa se unem para confrontar Samuel e Jaques.

12 de novembro (quarta-feira)

Samuel se decepciona com Leo por compará-lo a Jaques. Leo afirma a Danilo que Filipa tomará os remédios comprados por ele. Davi conversa com Samuel. Lucas alerta Ryan sobre Castro. Dinho teme retaliação policial. Vespa procura Ryan. Davi surpreende Bárbara. Dara questiona Marlon sobre uma possível operação na Barreira. Leo alerta Marlon sobre sua saúde mental. Ryan pressiona Marlon sobre a data da operação. Samuel anuncia que conseguiu a guarda provisória de Sofia. Pompeu convoca a operação para capturar Dinho.



13 de novembro (quinta-feira)

Pompeu desafia Garcia. Alan questiona o estado de Marlon para a operação. Samuel diz a Leo que irá procurar uma babá para Sofia. Filipa se desentende com Samuel, e Jaques a apoia. Davi comenta com Ivy sua nova conduta em relação a Bárbara. Durval e Vespa organizam o movimento na Barreira. Vespa obriga Ryan a participar do confronto. Jussara teme a primeira operação de Marlon. Lucas tenta ir ao encontro de Ryan. Todos se desesperam com o confronto. Marlon e Ryan se encaram.

14 de novembro (sexta-feira)

Marlon defende Ryan. Dinho tenta atacar Marlon, mas é nocauteado pelo policial. Jeff é atingido, e Solange se desespera. Ryan diz a Lucas que Marlon o viu armado. Marlon desabafa com Alan sobre Ryan. Ryan confessa a Kami seu envolvimento com o bando de Vespa e Durval. Leo apoia Marlon e o acompanha ao hospital para visitar Jeff. Ryan liga para Yuri e diz que quer se entregar à polícia. Jaques questiona Filipa sobre sua medicação, e ela desconfia. Solange confronta Marlon.

15 de novembro (sábado)

Filipa questiona o interesse de Jaques em sua medicação. Yuri aconselha Ryan a seguir sua vida fora do crime. No hospital, Marlon tem um pesadelo com Jeff. Ryan é liberado por Miro, novo chefe do movimento. Ryan comemora sua liberdade com Lucas. Marlon e Leo se apoiam. Ryan pede Kami em casamento. Marlon passa mal no trabalho, e Rangel o manda ficar em casa. Filipa conversa com Sofia. Danilo tenta se aproximar de Nina. Tânia invade seu antigo apartamento. Filipa questiona Danilo sobre Jaques.