Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Kami (Giovanna Lancellotti) decidirá terminar o noivado com o policial

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:15

Kami terminará com Marlon em
Kami terminará com Marlon em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Marlon (Humberto Morais) viverá uma reviravolta nada agradável na sua vida amorosa em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo deste sábado (4), o policial ficará sem chão, já que Kami (Giovanna Lancellotti) decidirá pôr um fim no noivado com ele. Depois, uma cena piorará tudo mais ainda. 

No momento do término, a Kami devolverá o anel de noivado para Marlon. Sem aceitar o fim, ele tentará convencê-la a não romper o relacionamento, mas ela estará decidida pela separação. Pouco tempo depois, a jovem começará se envolver com um nome do seu passado: o Ryan (L7nnon), que é seu ex-namorado e pai do filho Dedé (Lorenzo Reis). As informações são do site Notícias da TV.

Kami e Marlon em "Dona de Mim"

Kami e Marlon por Reprodução / Redes Sociais
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ryan (L7NNON) sai da prisão e encontra Kami (Giovanna Lancelotti) por Divulgação / Maria Mello
Giovana Cordeiro vai retornar à "Dona de Mim" por Reprodução
Giovana Cordeiro por Reprodução
1 de 5
Kami e Marlon por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Ryan e Kami executam plano em 'Dona de Mim' que chega em momento de vida ou morte

Imagem - Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Imagem - Demitido, Jacques encontra documento que muda tudo em 'Dona de Mim'

Demitido, Jacques encontra documento que muda tudo em 'Dona de Mim'

A nova relação começará a se desenhar após o rapper gravar com a cantora Azzy e beijá-la em uma das cenas, deixando Kami visivelmente enciumada. Ryan perceberá na hora o sentimento da sua ex. Daí, ele chamará Kami para conversar, a beijará e fará um pedido de namoro. Kami aceitará namorar Ryan, mas dizendo que quer ir com calma.

E o flagra?

Juntos, Kami e Ryan começarão a agir normalmente como casal em público, sem esconder nada. Porém, algo que eles não imaginavam acabará acontecendo: Marlon vai flagrar o novo casal de mãos dadas e dando um selinho.

Depois de tantas frustrações, o policial vai procurar consolo na sua mãe Jussara (Vilma Melo). Ela, vendo o quanto o filho ficou abalado, não perderá a chance de se vingar. E então, ao ver Kami na rua, Jussara a encharcará com uma mangueira e fará um barraco.

Marlon entrará no meio e evitará uma briga pior, chamando Kami para se secar em sua casa. Será neste momento que ele exigirá a verdade, perguntando se ela o traiu. A personagem de Giovanna Lancellotti negará a traição, mas a tensão explodirá entre eles. Em seguida, ele questionará se o que ele viveram foi real e Kami confirmará que sim, mas admitirá que as circunstâncias mudaram

Por fim, Kami desejará que Marlon encontre alguém que o faça feliz.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Influenciador que perdeu 150 kg faz cirurgia para retirar 7 kg de excesso de pele e impressiona; veja transformação

Influenciador que perdeu 150 kg faz cirurgia para retirar 7 kg de excesso de pele e impressiona; veja transformação

Imagem - Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy', fala sobre luta contra diagnóstico: 'Vou lutar até o fim'

Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy', fala sobre luta contra diagnóstico: 'Vou lutar até o fim'

Imagem - Âncora de jornal morre ao pular de prédio para escapar de assalto

Âncora de jornal morre ao pular de prédio para escapar de assalto

Tags:

Dona de mim Novelas Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
Imagem - Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'
Imagem - Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

Hungria pode demorar para se recuperar, diz médico que acompanha o rapper

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
01

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Imagem - Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista
02

Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
04

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues