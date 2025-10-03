REVIRAVOLTA

Marlon perde Kami em 'Dona de Mim' e a flagra com outro

Kami (Giovanna Lancellotti) decidirá terminar o noivado com o policial

Elis Freire

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:15

Kami terminará com Marlon em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Marlon (Humberto Morais) viverá uma reviravolta nada agradável na sua vida amorosa em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo deste sábado (4), o policial ficará sem chão, já que Kami (Giovanna Lancellotti) decidirá pôr um fim no noivado com ele. Depois, uma cena piorará tudo mais ainda.

No momento do término, a Kami devolverá o anel de noivado para Marlon. Sem aceitar o fim, ele tentará convencê-la a não romper o relacionamento, mas ela estará decidida pela separação. Pouco tempo depois, a jovem começará se envolver com um nome do seu passado: o Ryan (L7nnon), que é seu ex-namorado e pai do filho Dedé (Lorenzo Reis). As informações são do site Notícias da TV.

A nova relação começará a se desenhar após o rapper gravar com a cantora Azzy e beijá-la em uma das cenas, deixando Kami visivelmente enciumada. Ryan perceberá na hora o sentimento da sua ex. Daí, ele chamará Kami para conversar, a beijará e fará um pedido de namoro. Kami aceitará namorar Ryan, mas dizendo que quer ir com calma.

E o flagra?

Juntos, Kami e Ryan começarão a agir normalmente como casal em público, sem esconder nada. Porém, algo que eles não imaginavam acabará acontecendo: Marlon vai flagrar o novo casal de mãos dadas e dando um selinho.

Depois de tantas frustrações, o policial vai procurar consolo na sua mãe Jussara (Vilma Melo). Ela, vendo o quanto o filho ficou abalado, não perderá a chance de se vingar. E então, ao ver Kami na rua, Jussara a encharcará com uma mangueira e fará um barraco.

Marlon entrará no meio e evitará uma briga pior, chamando Kami para se secar em sua casa. Será neste momento que ele exigirá a verdade, perguntando se ela o traiu. A personagem de Giovanna Lancellotti negará a traição, mas a tensão explodirá entre eles. Em seguida, ele questionará se o que ele viveram foi real e Kami confirmará que sim, mas admitirá que as circunstâncias mudaram

Por fim, Kami desejará que Marlon encontre alguém que o faça feliz.