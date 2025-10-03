Âncora de jornal morre ao pular de prédio para escapar de assalto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:12
A apresentadora nigeriana Somtochukwu Christelle Maduagwu, âncora e produtora do canal ARISE News, morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Abuja, na Nigéria. O caso aconteceu na última segunda-feira (29), quando criminosos armados invadiram o apartamento em que ela estava.
Apresentadora morreu ao fugir de assalto
De acordo com as autoridades locais, a jornalista teria se lançado pela janela na tentativa de escapar do assalto. Ela foi encontrada inconsciente e levada ao Hospital Geral de Maitama, mas não resistiu aos graves ferimentos. A morte foi confirmada pela emissora em um comunicado oficial que lamentou a perda de uma de suas principais profissionais.
“Ela não era apenas uma colega querida, mas também uma voz vibrante que engajava e se conectava com nossos telespectadores. Além da TV, era advogada e uma profissional consolidada, amiga de muitos”, declarou a ARISE News em nota.
A polícia da Nigéria instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do crime e montou uma força-tarefa especializada para identificar os assaltantes envolvidos.
Somtochukwu, de 37 anos, era também advogada e mantinha uma carreira reconhecida no jornalismo televisivo do país. Sua morte causou grande comoção entre colegas e espectadores.