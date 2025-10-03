TRAGÉDIA

Âncora de jornal morre ao pular de prédio para escapar de assalto

A morte foi confirmada pela emissora em um comunicado oficial

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:12

Apresentadora morreu ao fugir de assalto Crédito: Reprodução

A apresentadora nigeriana Somtochukwu Christelle Maduagwu, âncora e produtora do canal ARISE News, morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Abuja, na Nigéria. O caso aconteceu na última segunda-feira (29), quando criminosos armados invadiram o apartamento em que ela estava.

De acordo com as autoridades locais, a jornalista teria se lançado pela janela na tentativa de escapar do assalto. Ela foi encontrada inconsciente e levada ao Hospital Geral de Maitama, mas não resistiu aos graves ferimentos. A morte foi confirmada pela emissora em um comunicado oficial que lamentou a perda de uma de suas principais profissionais.

“Ela não era apenas uma colega querida, mas também uma voz vibrante que engajava e se conectava com nossos telespectadores. Além da TV, era advogada e uma profissional consolidada, amiga de muitos”, declarou a ARISE News em nota.

A polícia da Nigéria instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do crime e montou uma força-tarefa especializada para identificar os assaltantes envolvidos.