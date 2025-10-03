Acesse sua conta
Não é estética: descubra para que serve truque de Cristiano Ronaldo de pintar unhas com esmalte preto

Hábito curioso do craque protege contra lesões e fungos nos pés

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:35

Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto
Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto

Cristiano Ronaldo costuma surpreender com suas rotinas de cuidado físico, mas um detalhe em especial sempre chama atenção: o craque pinta as unhas dos pés de preto. A prática, que já levantou questionamentos entre fãs, não tem relação com estilo, mas sim com saúde.

Segundo o jornal The Athletic, do grupo New York Times, Ronaldo se inspirou em lutadores de MMA ao adotar o hábito. O esmalte preto funciona como uma camada protetora que evita rachaduras e quebras nas unhas durante treinos e partidas. Além disso, serve como barreira contra fungos e bactérias, comuns em ambientes de alta umidade como tênis e chuteiras.

A podóloga Helen Branthwaite, do Royal College of Podiatry, explicou que os pés produzem em média 230 ml de suor por dia. Esse excesso de umidade pode provocar o famoso “pé de atleta”, infecção que se espalha da pele para as unhas. Manter os pés protegidos e bem higienizados é fundamental para prevenir problemas.

Ou seja, o detalhe que muita gente enxerga como estética é, na verdade, parte da disciplina extrema do jogador com sua performance e saúde.

