Não é estética: descubra para que serve truque de Cristiano Ronaldo de pintar unhas com esmalte preto

Hábito curioso do craque protege contra lesões e fungos nos pés

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14:35

Cristiano Ronaldo pinta as unhas de preto Crédito: Reprodução

Cristiano Ronaldo costuma surpreender com suas rotinas de cuidado físico, mas um detalhe em especial sempre chama atenção: o craque pinta as unhas dos pés de preto. A prática, que já levantou questionamentos entre fãs, não tem relação com estilo, mas sim com saúde.

Segundo o jornal The Athletic, do grupo New York Times, Ronaldo se inspirou em lutadores de MMA ao adotar o hábito. O esmalte preto funciona como uma camada protetora que evita rachaduras e quebras nas unhas durante treinos e partidas. Além disso, serve como barreira contra fungos e bactérias, comuns em ambientes de alta umidade como tênis e chuteiras.

A podóloga Helen Branthwaite, do Royal College of Podiatry, explicou que os pés produzem em média 230 ml de suor por dia. Esse excesso de umidade pode provocar o famoso “pé de atleta”, infecção que se espalha da pele para as unhas. Manter os pés protegidos e bem higienizados é fundamental para prevenir problemas.