Reta final! Confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta quarta-feira (7 de janeiro)

Trama chega na reta final com emoções e reviravoltas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00

Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva)
Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) Crédito: Reprodução | Globo

“Dona de Mim”, novela das oito da TV Globo, chega na reta final, com uma mistura de emoções que toma conta do rumo dos personagens na trama. Para que não fique na curiosidade, confira o resumo do capítulo desta quarta-feira (7).

Jaques (Marcello Novaes) planeja atear fogo à família Boaz, e pede ajuda a Tânia (Aline Borges). Filipa (Cláudia Abreu) recebe Nina (Flora Camolese), e pede a Danilo (Felipe Simas) para esconder da filha o relacionamento dos dois.

Samuel (Juan Paiva) e Leo (Clara Moneke) concedem suas entrevistas para o prêmio da revista. Bárbara (Giovana Cordeiro) revela a Davi (Rafael Vitti) que Jaque salvou sua vida, e se declara para o amado.

Filipa pede que Danilo se afaste. Peter (Pedro Fernandes) deixa escapar para Nina que Danilo ficou com Filipa. Leo prepara o desfile de sua marca na fábrica. Nina confronta Filipa e Danilo, que revela à moça que sua mãe terminou com ele. Jaques resgata Filipa. Sofia clama por socorro (Elis Cabral).

Dona de mim

