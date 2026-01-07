Reta final! Confira resumo de ‘Dona de Mim’ desta quarta-feira (7 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00
“Dona de Mim”, novela das oito da TV Globo, chega na reta final, com uma mistura de emoções que toma conta do rumo dos personagens na trama. Para que não fique na curiosidade, confira o resumo do capítulo desta quarta-feira (7).
Jaques (Marcello Novaes) planeja atear fogo à família Boaz, e pede ajuda a Tânia (Aline Borges). Filipa (Cláudia Abreu) recebe Nina (Flora Camolese), e pede a Danilo (Felipe Simas) para esconder da filha o relacionamento dos dois.
Filipa e Danilo em Dona de Mim
Samuel (Juan Paiva) e Leo (Clara Moneke) concedem suas entrevistas para o prêmio da revista. Bárbara (Giovana Cordeiro) revela a Davi (Rafael Vitti) que Jaque salvou sua vida, e se declara para o amado.
Filipa pede que Danilo se afaste. Peter (Pedro Fernandes) deixa escapar para Nina que Danilo ficou com Filipa. Leo prepara o desfile de sua marca na fábrica. Nina confronta Filipa e Danilo, que revela à moça que sua mãe terminou com ele. Jaques resgata Filipa. Sofia clama por socorro (Elis Cabral).