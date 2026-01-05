NOVELA

Última semana: Dona de Mim tem incêndio, Sofia à beira da morte e desfechos emocionantes

Jaques provoca caos, Ellen foge, Leona faz escolha decisiva e novela entra na reta final com capítulos de tensão e emoção

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:45

Clara Moneke como Leona em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

A última semana da novela Dona de Mim promete fortes emoções entre os dias 5 e 10 de janeiro. A trama entra em sua reta final com momentos de tensão extrema, decisões definitivas e reviravoltas que vão mexer com o destino dos principais personagens. Um dos pontos mais dramáticos envolve Sofia, que enfrenta uma situação de vida ou morte após um ato criminoso de Jaques.

Ellen e Sofia em "Dona de Mim" 1 de 8

Capítulo de segunda-feira (5)

Leona decide ajudar Ellen, que segue abalada e determinada a mudar de vida. Jussara passa por uma cirurgia delicada, enquanto Marlon e Alan se unem em oração. Sofia se desespera ao saber do paradeiro de Ellen. Marlon e Lopez se aproximam, e Yuri visita Ellen após ser convocado por Leona. Davi entra em conflito ao defender Bárbara. Kami dá início à campanha para participar de um reality show. Ellen foge com Hudson e envia uma mensagem para Sofia. Leona e Samuel se declaram. Jaques pede que Tânia entre em contato com Davi, que acaba sofrendo um acidente de moto ao lado de Bárbara.

Capítulo de terça-feira (6)

Leona e Samuel são indicados a prêmios por suas atuações no mercado empresarial. Jaques afirma a Tânia que precisa salvar Davi. A família Boaz acompanha o estado de saúde do rapaz no hospital. Ayla pede que Samuel espere antes de denunciar Jaques. Tânia passa a planejar a fuga de Jaques, mas Rosa desconfia da movimentação. Bárbara tranquiliza a família ao anunciar que Davi vai sobreviver. Mesmo assim, Jaques se recusa a fugir.

Capítulo de quarta-feira (7)

Disposto a provocar o caos, Jaques decide colocar fogo na Boaz e conta com a ajuda de Tânia. Filipa recebe Nina e pede que Danilo esconda o relacionamento entre os dois. Samuel e Leona concedem entrevistas para um prêmio importante. Bárbara revela a Davi que Jaques salvou sua vida e se declara. Filipa pede que Danilo se afaste. Nina descobre a verdade sobre o romance da mãe e confronta os dois. Jaques resgata Filipa no meio do caos. Enquanto isso, Sofia fica presa no incêndio e clama por socorro, em uma das cenas mais tensas da novela.