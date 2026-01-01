CASAL PROTAGONISTA

Final revelado: saiba com quem Leo vai ficar em Dona de Mim

Personagem viverá mais uma reviravolta amorosa na novela

Elis Freire

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:30

Leona (Clara Moneke) vai surtar em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O final amoroso de Leona (Clara Moneke) em Dona de Mim já está definido. Após inúmeras reviravoltas ao longo da novela, ela saberá exatamente com quem quer ficar. A decisão será tomada pela protagonista depois de ela viver uma situação inusitada e se dar conta que não é ao lado de Marlon (Humberto Morais) que deseja passar a sua vida.

No casamento da melhor amiga Kami (Giovanna Lancellotti) com Ryan (L7NNON), Leona pegará o buquê da noiva e é aí que ela perceberá que não se casaria com o policial. Depois do momento de reflexão, a jovem irá conversar com o namorado, e, sem grandes brigas, os dois decidirão seguir apenas como amigos. Mas com quem ela vai terminar a novela junto?

Leo se reaproximará de Samuel (Juan Paiva) para resgatar Sofia (Elis Cabral), que terá sido levada por Ellen (Camila Pitanga) sem autorização, e os dois darão uma nova chance para a relação. Os dois vão terminar a novela unidos e apaixonados.