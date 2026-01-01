Final revelado: saiba com quem Leo vai ficar em Dona de Mim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:30
O final amoroso de Leona (Clara Moneke) em Dona de Mim já está definido. Após inúmeras reviravoltas ao longo da novela, ela saberá exatamente com quem quer ficar. A decisão será tomada pela protagonista depois de ela viver uma situação inusitada e se dar conta que não é ao lado de Marlon (Humberto Morais) que deseja passar a sua vida.
No casamento da melhor amiga Kami (Giovanna Lancellotti) com Ryan (L7NNON), Leona pegará o buquê da noiva e é aí que ela perceberá que não se casaria com o policial. Depois do momento de reflexão, a jovem irá conversar com o namorado, e, sem grandes brigas, os dois decidirão seguir apenas como amigos. Mas com quem ela vai terminar a novela junto?
Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim"
Leo se reaproximará de Samuel (Juan Paiva) para resgatar Sofia (Elis Cabral), que terá sido levada por Ellen (Camila Pitanga) sem autorização, e os dois darão uma nova chance para a relação. Os dois vão terminar a novela unidos e apaixonados.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. O último capítulo do folhetim vai ao ar no próximo dia 9 de janeiro.