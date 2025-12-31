DESFECHO

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Dois personagens que se aproximaram recentemente na trama terminarão casados

Elis Freire

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 18:30

Viúva, Filipa se casará novamente em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Depois do amor de Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7NNON) seR celebrado em uma bela cerimônia em "Dona de Mim", um outro casal também irá se casar na reta final da novela. Bem inusitado, quem também viverá um matrimônio na trama será Filipa (Cláudia Abreu) e Danilo (Felipe Simas). Depois de hesitarem sobre ficarem juntos e negarem o que sentem um belo outro, a viúva e o jovem vão assumir a paixão para o mundo.

Segundo informações da coluna de André Romano, do Observatório da TV, os dois se permitirão viver o sentimento que sempre existiu com leveza e verdade. Decididos a serem felizes, eles abrirão um espaço para um amor maduro e consciente.

Filipa e Danilo em Dona de Mim 1 de 6

O sarau que atriz realizará será o grande ponto de virada na novela das 7. E será na reta final de "Dona de Mim" que Filipa e Danilo oficializarão a união em casamento, trazendo um desfecho de paz e parceria para a personagem que viveu altos e baixos ao longo da história.