TRISTEZA

Personagem recebe diagnóstico grave em Dona de Mim e é internada às pressas

Reta final da novela trará uma notícia difícil para núcleo familiar

Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:00

Leona abalada com a notícia Crédito: Reprodução

Na reta final de Dona de Mim uma notícia difícil vai abalar um núcleo familiar importante da trama, trazendo preocupação e fortes emoções. Na penúltima semana da novela das 7 da TV Globo, Jussara (Vilma Melo) enfrentará um grande desafio ao descobrir uma doença grave. Em desespero, seus familiares irão orar por um milagre.

Tudo vai começar no capítulo da próxima terça-feira (30), quando a mãe de Marlon (Humberto Morais) sentirá os primeiros sintomas de mal-estar. A evolução do quadro será rápida, assustando ainda Yara (Cyda Moreno) e Dara (Cecília Chancez), mãe e filha da matriarca. A personagem de Vilma Melo precisará, inclusive, ser internada às pressas.

Jussara (Vilma Melo) em Dona de Mim 1 de 5

O diagnóstico será difícil: um problema cardíaco grave que exige uma cirurgia de alto custo. O filho Marlon (Humberto Morais) se colocará como o responsável para conseguir o dinheiro necessário e tentar salvar a mãe do risco de morte.

Ele, inclusive, chegará a cogitar a entrada em um esquema ilícito de golpes envolvendo lutas e apostas. Porém, mantendo a sua integridade, ele não apenas recusará a criminalidade, como também ajudará a capturar um dos responsáveis pelas fraudes para as quais foi cooptado.

Jussara morre?

No capítulo de sábado (3), Dara informará ao irmão Marlon que a cirurgia foi feita com sucesso. O procedimento consistirá na implantação de um marcapasso para regular o ritmo cardíaco de Jussara. As informações são do site Notícias da TV.

Após muita tensão, os telespectadores terão alívio, já Jussara terá uma recuperação plena e ficará bem na trama das 7.

