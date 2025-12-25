Acesse sua conta
Personagem recebe diagnóstico grave em Dona de Mim e é internada às pressas

Reta final da novela trará uma notícia difícil para núcleo familiar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:00

Leona correrá para o hospital abalada com a notícia
Leona abalada com a notícia Crédito: Reprodução

Na reta final de Dona de Mim uma notícia difícil vai abalar um núcleo familiar importante da trama, trazendo preocupação e fortes emoções. Na penúltima semana da novela das 7 da TV Globo,  Jussara (Vilma Melo) enfrentará um grande desafio ao descobrir uma doença grave. Em desespero, seus familiares irão orar por um milagre. 

Tudo vai começar no capítulo da próxima terça-feira (30), quando a mãe de Marlon (Humberto Morais) sentirá os primeiros sintomas de mal-estar. A  evolução do quadro será rápida, assustando ainda Yara (Cyda Moreno) e Dara (Cecília Chancez), mãe e filha da matriarca. A personagem de Vilma Melo precisará, inclusive, ser internada às pressas.

O diagnóstico será difícil: um problema cardíaco grave que exige uma cirurgia de alto custo. O filho Marlon (Humberto Morais) se colocará como o responsável para conseguir o dinheiro necessário e tentar salvar a mãe do risco de morte. 

Ele, inclusive, chegará a cogitar a entrada em um esquema ilícito de golpes envolvendo lutas e apostas. Porém, mantendo a sua integridade, ele não apenas recusará a criminalidade, como também ajudará a capturar um dos responsáveis pelas fraudes para as quais foi cooptado. 

Jussara morre?

No capítulo de sábado (3),  Dara informará ao irmão Marlon que a cirurgia foi feita com sucesso. O procedimento consistirá na implantação de um marcapasso para regular o ritmo cardíaco de Jussara. As informações são do site Notícias da TV. 

Após muita tensão, os telespectadores terão alívio, já Jussara terá uma recuperação plena e ficará bem na trama das 7. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. O último capítulo do folhetim vai ao ar no próximo dia 9 de janeiro. 

Dona de mim tv Globo Novela

