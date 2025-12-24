Giovanna Ewbank e família escolhem destino na Bahia para Natal e Ano-Novo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 22:00
Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e os três filhos, Titi, Bless e Zyan, desembarcaram na Bahia para curtirem o Natal, Ano-Novo e as férias de verão. O destino escolhido pela família foi Caraíva, no extremo sul do Estado. Nas redes sociais, Giovanna compartilhou os primeiros registros da viagem e detalhou os passeios que eles já fizeram na cidade.
Em uma das imagens, a atriz e apresentadora posou em frente à tradicional casinha verde com a frase “Sorria, você está em Caraíva”, acompanhada do caçula Zyan, de 5 anos.
Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família
"Já fizemos milhares de coisas hoje: fomos a praia, já fomos andar de barco, já mergulhamos no rio. A Titi já tinha vindo quando era pequena, mas o Bless e o Zyan não conheciam e eles estão amando", disse Giovanna através dos Stories do Instagram.
A família Ewbank-Gagliasso costuma escolher a Bahia para curtir o verão em grande estilo. Bruno e Giovanna já destacaram inúmeras vezes a relação especial de carinho que nutrem por Salvador e pelas cidades do interior do Estado, especialmente no litoral.