Giovanna Ewbank e família escolhem destino na Bahia para Natal e Ano-Novo

Casal de atores desembarcou no litoral do estado nesta terça-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 22:00

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e os três filhos, Titi, Bless e Zyan, desembarcaram na Bahia para curtirem o Natal, Ano-Novo e as férias de verão. O destino escolhido pela família foi Caraíva, no extremo sul do Estado. Nas redes sociais, Giovanna compartilhou os primeiros registros da viagem e detalhou os passeios que eles já fizeram na cidade. 

Em uma das imagens, a atriz e apresentadora posou em frente à tradicional casinha verde com a frase “Sorria, você está em Caraíva”, acompanhada do caçula Zyan, de 5 anos.

Giovanna e Titi em Caraíva

"Já fizemos milhares de coisas hoje: fomos a praia, já fomos andar de barco, já mergulhamos no rio. A Titi já tinha vindo quando era pequena, mas o Bless e o Zyan não conheciam e eles estão amando", disse Giovanna através dos Stories do Instagram.

A família Ewbank-Gagliasso costuma escolher a Bahia para curtir o verão em grande estilo. Bruno e Giovanna já destacaram inúmeras vezes a relação especial de carinho que nutrem por Salvador e pelas cidades do interior do Estado, especialmente no litoral. 

