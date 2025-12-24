Acesse sua conta
Hora de repensar a vida: tire a sua sorte do dia para esta quarta (24)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

É hora de parar para refletir sobre o que viveu até aqui. Esta quarta-feira (24)  natalina promete muita comida boa e curtição em família, mas também trará momentos difíceis de reflexão sobre a própria vida. Quem eu quero ser em 2026? Ao lado de que eu gostaria de estar? O que eu preciso mudar? Essas serão algumas perguntas necessárias a se fazer na noite de hoje. 

A sorte do dia te mostrará que pensar demais pode ser doloroso, mas viver no automático traz consequências ainda mais duras. 

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"A vida é um espelho. Por isso, pense e repense cada atitude sua para não se surpreender com a imagem refletida" - Simone Boaventura

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

