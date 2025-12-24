Hora de repensar a vida: tire a sua sorte do dia para esta quarta (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:00
É hora de parar para refletir sobre o que viveu até aqui. Esta quarta-feira (24) natalina promete muita comida boa e curtição em família, mas também trará momentos difíceis de reflexão sobre a própria vida. Quem eu quero ser em 2026? Ao lado de que eu gostaria de estar? O que eu preciso mudar? Essas serão algumas perguntas necessárias a se fazer na noite de hoje.
A sorte do dia te mostrará que pensar demais pode ser doloroso, mas viver no automático traz consequências ainda mais duras.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
"A vida é um espelho. Por isso, pense e repense cada atitude sua para não se surpreender com a imagem refletida" - Simone Boaventura
