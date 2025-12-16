3 signos terão um fim de ano pesado e melancólico; saiba quais são eles

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:50
Dezembro é um mês de muito festejo, mas muitas vezes traz uma sobrecarga emocional de refletir sobre o ano que passou. De acordo com previsões da Astrologia, alguns signos ficarão muito abalados com esse momento de balanços e despedidas e, por isso, passar pelo mês será muito pesado. As emoções desses signos ficarão à flor da pele e a saúde mental precisará ser cuidada para evitar desgastes maiores e surtos.
Signos do Zodíaco
Veja os signos que mais sentirão o peso emocional de dezembro, segundo o time de astrólogos do site João Bidu:
Câncer
Extremamente sensível, o canceriano absorve as energias do ambiente com facilidade. Desse modo, a nostalgia típica do fim de ano pode despertar lembranças e inseguranças, levando à ansiedade e ao cansaço mental. O desafio é não se sobrecarregar com as emoções alheias e reservar tempo para o próprio acolhimento.
Peixes
O pisciano vive intensamente o emocional e tende a se perder em sonhos, memórias e idealizações. Neste dezembro, pode sentir um misto de empatia e exaustão energética. Por isso, é essencial manter os pés no chão, cuidar da rotina e priorizar o descanso mental, evitando absorver o sofrimento dos outros.
Virgem
Metódico e perfeccionista, o virginiano tende a se preocupar em excesso nesta época, seja com metas, obrigações ou a sensação de não ter feito o suficiente. Sendo assim, o excesso de autocobrança pode gerar estresse e esgotamento. O caminho do equilíbrio é praticar a autocompaixão e aceitar que o que foi feito já é o bastante.