PESO DO FIM

3 signos terão um fim de ano pesado e melancólico; saiba quais são eles

A astrologia projeta um final de ciclo nada convidativo para alguns

Elis Freire

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:50

Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

Dezembro é um mês de muito festejo, mas muitas vezes traz uma sobrecarga emocional de refletir sobre o ano que passou. De acordo com previsões da Astrologia, alguns signos ficarão muito abalados com esse momento de balanços e despedidas e, por isso, passar pelo mês será muito pesado. As emoções desses signos ficarão à flor da pele e a saúde mental precisará ser cuidada para evitar desgastes maiores e surtos.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Veja os signos que mais sentirão o peso emocional de dezembro, segundo o time de astrólogos do site João Bidu:

Câncer

Extremamente sensível, o canceriano absorve as energias do ambiente com facilidade. Desse modo, a nostalgia típica do fim de ano pode despertar lembranças e inseguranças, levando à ansiedade e ao cansaço mental. O desafio é não se sobrecarregar com as emoções alheias e reservar tempo para o próprio acolhimento.

Peixes

O pisciano vive intensamente o emocional e tende a se perder em sonhos, memórias e idealizações. Neste dezembro, pode sentir um misto de empatia e exaustão energética. Por isso, é essencial manter os pés no chão, cuidar da rotina e priorizar o descanso mental, evitando absorver o sofrimento dos outros.

Virgem