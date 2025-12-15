ÍCONE DO SKATE

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar

Prestes a completar 18 anos, atleta reflete sobre suas realizações

Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:48

Rayssa Leal e João Gomes Crédito: Reprodução

Às vésperas de completar 18 anos, Rayssa Leal organizou em uma lista pessoal os sonhos que já realizou e aqueles que ainda pretende cumprir nos próximos anos. A listagem, publicada pela revista Capricho, reúne metas esportivas, objetivos profissionais e desejos pessoais e ajuda a dimensionar o momento vivido pela skatista brasileira, uma das principais atletas do país.

Entre os sonhos já realizados, Rayssa marca uma colaboração com a Nike, a construção de uma pista de skate no quintal de casa, a participação em Jogos Olímpicos e a conquista de medalhas olímpicas. A atleta também registra como cumprida a meta de disputar o SLS Super Crown, principal competição do circuito mundial da modalidade.

10 sonhos que Rayssa Leal já realizou 1 de 10

A lista também aponta avanços fora das pistas. Rayssa concluiu o ensino médio em Imperatriz (MA) e realizou um desejo pessoal citado por ela como especial: ir a um show do cantor João Gomes. Outro objetivo já alcançado é inspirar meninas, algo frequentemente associado ao impacto de sua trajetória no esporte.

Entre os planos futuros, aparecem metas de alto rendimento, como conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e ser eleita Skatista do Ano pela revista Thrasher, além de projetos como lançar uma video part e realizar gravações internacionais. Viagens com amigos, conhecer a neve ao lado do irmão Arthur, passear na Grécia e desfilar na Semana de Moda de Paris também estão entre os objetivos ainda não cumpridos.

Com carreira consolidada no skate street, Rayssa é atualmente TOP 2 do ranking mundial feminino, soma títulos importantes no circuito internacional e é embaixadora da Louis Vuitton, além de atleta da Nike. Ela completa 18 anos em janeiro e já faz planos para o início dessa nova fase. “Saber dirigir eu já sei, mas quero tirar a carta para poder dirigir de verdade”, afirmou em entrevista à Capricho.

Veja a lista:

☑ Ter uma colaboração com a Nike.

☑ Uma pista no quintal de casa.

○ Terminar a escola em Imperatriz. (conseguiu após a entrevista)

☑ Participar das olimpíadas.

☑ Medalha olímpica.

☑ Ir a um desfile de moda em Paris.

○ Passear na Grécia.

○ Desfilar na semana de moda em Paris.

☑ Participar do SLS Super Crown.

○ Filmar em Barcelona.

○ Ter uma medalha de ouro LA 28.

☑ Ter algum item da LV.

☑ Inspirar meninas.

○ Meu maior sonho ir ao show do João Gomes. (conseguiu após a entrevista)

○ Ver a neve com o Arthur (meu irmão).

○ Viajar pra Orlando com meus amigos.

○ Ter uma video part!