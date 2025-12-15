Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar

Prestes a completar 18 anos, atleta reflete sobre suas realizações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 08:48

Rayssa Leal e João Gomes
Rayssa Leal e João Gomes Crédito: Reprodução

Às vésperas de completar 18 anos, Rayssa Leal organizou em uma lista pessoal os sonhos que já realizou e aqueles que ainda pretende cumprir nos próximos anos. A listagem, publicada pela revista Capricho, reúne metas esportivas, objetivos profissionais e desejos pessoais e ajuda a dimensionar o momento vivido pela skatista brasileira, uma das principais atletas do país.

Entre os sonhos já realizados, Rayssa marca uma colaboração com a Nike, a construção de uma pista de skate no quintal de casa, a participação em Jogos Olímpicos e a conquista de medalhas olímpicas. A atleta também registra como cumprida a meta de disputar o SLS Super Crown, principal competição do circuito mundial da modalidade.

10 sonhos que Rayssa Leal já realizou

Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação
Uma pista no quintal de casa. por Reprodução
Terminar a escola em Imperatriz por Reprodução/Instagram
Participar das olimpíadas por Reprodução
Medalha olímpica por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa assistiu a um desfile da Louis Vuitton na Paris Fashion Week, em 2024 por Reprodução
Participar do SLS Super Crown por Divulgação
Ter algum item da LV por Reprodução
Meu maior sonho ir ao show do João Gomes por Reprodução
Inspirar meninas por Luiza Moraes/COB
1 de 10
Ter uma colaboração com a Nike. por Divulgação

A lista também aponta avanços fora das pistas. Rayssa concluiu o ensino médio em Imperatriz (MA) e realizou um desejo pessoal citado por ela como especial: ir a um show do cantor João Gomes. Outro objetivo já alcançado é inspirar meninas, algo frequentemente associado ao impacto de sua trajetória no esporte.

Entre os planos futuros, aparecem metas de alto rendimento, como conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e ser eleita Skatista do Ano pela revista Thrasher, além de projetos como lançar uma video part e realizar gravações internacionais. Viagens com amigos, conhecer a neve ao lado do irmão Arthur, passear na Grécia e desfilar na Semana de Moda de Paris também estão entre os objetivos ainda não cumpridos.

Leia mais

Imagem - Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios: veja a fortuna de Rayssa Leal em 2025

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios: veja a fortuna de Rayssa Leal em 2025

Imagem - A rotina de treinos da Rayssa Leal: como é ser uma atleta de elite aos 17 anos

A rotina de treinos da Rayssa Leal: como é ser uma atleta de elite aos 17 anos

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Com carreira consolidada no skate street, Rayssa é atualmente TOP 2 do ranking mundial feminino, soma títulos importantes no circuito internacional e é embaixadora da Louis Vuitton, além de atleta da Nike. Ela completa 18 anos em janeiro e já faz planos para o início dessa nova fase. “Saber dirigir eu já sei, mas quero tirar a carta para poder dirigir de verdade”, afirmou em entrevista à Capricho. 

Veja a lista:

☑ Ter uma colaboração com a Nike.

☑ Uma pista no quintal de casa.

○ Terminar a escola em Imperatriz. (conseguiu após a entrevista)

☑ Participar das olimpíadas.

☑ Medalha olímpica.

☑ Ir a um desfile de moda em Paris.

○ Passear na Grécia.

○ Desfilar na semana de moda em Paris.

☑ Participar do SLS Super Crown.

○ Filmar em Barcelona.

○ Ter uma medalha de ouro LA 28.

☑ Ter algum item da LV.

☑ Inspirar meninas.

○ Meu maior sonho ir ao show do João Gomes. (conseguiu após a entrevista)

○ Ver a neve com o Arthur (meu irmão).

○ Viajar pra Orlando com meus amigos.

○ Ter uma video part!

○ Ser skatista do ano pela Thrasher!!

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - SAF, Arena Barradão e base: Fábio Mota abre o jogo em entrevista ao CORREIO

SAF, Arena Barradão e base: Fábio Mota abre o jogo em entrevista ao CORREIO
Imagem - Finalistas da Copa do Brasil serão conhecidos neste domingo

Finalistas da Copa do Brasil serão conhecidos neste domingo
Imagem - Fábio Mota é reeleito e seguirá na presidência do Vitória até 2028

Fábio Mota é reeleito e seguirá na presidência do Vitória até 2028

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio
01

Quem é Nick Reiner filho de Rob Reiner e principal suspeito no caso do duplo homicídio

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal
03

Operação resgata 160 aves silvestres e apreende 502 m³ de madeira ilegal

Imagem - ‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM
04

‘Vai pagar com a vida’: saiba como advogada presa em Salvador virou chefe do BDM