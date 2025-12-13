MAIS UM MANDATO

Fábio Mota é reeleito e seguirá na presidência do Vitória até 2028

Atual presidente tem votação expressiva e leva a melhor sobre o concorrente Marcone Amaral

Pombo Correio

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 19:56

Fábio Mota comandará o Leão até 2028 Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

Fábio Mota foi reeleito como presidente do Vitória. Após terminar a temporada com a permanência na primeira divisão, o rubro-negro agora definiu quem será o presidente do clube no triênio 2026-2028. O resultado foi divulgado neste sábado (13), quando a torcida rubro-negra foi ao Barradão para eleger os novos representantes do Conselho Gestor, Deliberativo e Fiscal.

Ao todo, 19.452 sócios estavam aptos para exercer o direito ao voto na eleição que terminou pontualmente às 19h. A apuração dos foi realizada logo após o encerramento da votação, com a presença da Comissão Eleitoral, prepostos do TRE e dos candidatos à presidência. Fábio Mota teve 85,95% dos votos e derrotou o candidato e deputado estadual Marcone Amaral (PSD) - 14,05%, que durante as eleições recebeu o apoio de nomes como o governador Jerônimo Rodrigues e do jornalista José Eduardo Bocão.

Depois do resultado, Fábio Mota comemorou a vitória. "É gratificante, é emocionante, dá responsabilidade para que a gente faça um grande mandato daqui nos próximos três anos. Maior eleição da história do clube. E isso dá mais responsabilidade para que a gente possa fazer, dar motivação e energia para fazer um mandato diferente", disse o presidente.

Esta foi a quarta eleição desde que a torcida rubro-negra conquistou o direito ao voto direto. Antes, os torcedores do Leão haviam escolhido Ricardo David, Paulo Carneiro e o próprio Fábio Mota em 2022, quando deixou de ser presidente interino para um mandato oficializado.

O pleito colocou frente a frente duas chapas principais para o Conselho Gestor. A Chapa 22, chamada de Leão Colossal, trouxe Fábio Mota como candidato à reeleição e Djalma Abreu como vice. Concorrendo com o atual gestor do Leão estava a Chapa 11, nomeada Aliança Vitória SAF, encabeçada por Marcone Amaral na presidência e Cristiano Magalhães como vice. A votação também definiu as composições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que também serão formadas pela Chapa Leão Colossal.

RESULTADO FINAL

Raimundo Viana (Chapa Leão Colossal) eleito presidente do Conselho Fiscal com 78,8% dos votos.

Nilton Almeida (Chapa Leão Colossal) eleito presidente do Conselho Deliberativo com 79,49% dos votos.