EMOCIONAL DESGASTADO

Dezembrite? Entenda o que é a síndrome de fim de ano e saiba como aliviar

Manter rotina de treinos ajuda a controlar sentimentos negativos, como estresse e nervosismo

Musculação é aliada contra a ansiedade de fim de ano Crédito: Divulgação/Smart Fit

Dezembro é um mês repleto de festas e, para além da ideia de confraternização e alegria, também motiva, em muitas pessoas, sentimentos negativos, como ansiedade e nervosismo. Pesquisa conduzida pela International Stress Management Association (ISMA-BR), mostra que 72% dos brasileiros relataram um aumento de estresse relacionado à agitação típica do período. Para amenizar os sintomas da ‘dezembrite’ – como ficou conhecida a síndrome que acentua emoções ruins no fim do ano – especialistas apontam uma aliada importante: a prática de exercícios físicos.

A psicóloga e nutricionista Gilvânia Araújo explica que esse aumento da ansiedade costuma vir da soma de autocobrança e balanço pessoal típico da virada do ano. “Dezembro marca um ciclo que se encerra e outro que começa, o que naturalmente nos leva a revisitar metas não cumpridas e expectativas acumuladas”, diz. Segundo ela, esse movimento interno pode acionar gatilhos de ansiedade, tristeza e até apatia.

Outro fator que pesa no emocional, segundo Gilvânia, é o excesso de comida nas festas. A fartura desperta uma cobrança silenciosa de “aproveitar tudo”, o que aumenta a culpa e a tensão. “Os doces ainda intensificam esse processo, já que há evidências de que o açúcar favorece episódios de compulsão”, explica.

Para reduzir esses gatilhos, manter uma rotina de treinos — mesmo mais flexível — pode ser decisivo. Atividades como a musculação estimulam neurotransmissores ligados ao prazer, motivação e sensação de bem-estar, como a dopamina. “O importante é encontrar um ritmo possível, sem transformar o treino em obrigação. Ser gentil consigo mesmo é parte do processo”, orienta a psicóloga.

Treinar para o bem-estar é diferente da busca por performance

Para o treinador da Smart Fit Lucas Florêncio, a prática de musculação em períodos de maior estresse deve priorizar qualidade, controle e consciência corporal. Ele recomenda focar na conexão entre mente e músculo, ajustar intensidade e volume, além de incluir exercícios de mobilidade e flexibilidade. “Evitar a exaustão extrema é crucial para não sobrecarregar o sistema nervoso central e não aumentar ainda mais o cortisol”, explica.

Segundo Florêncio, essa lógica é bem diferente da rotina de quem busca hipertrofia, que costuma treinar com cargas altas e chegar próximo da falha mecânica. No contexto de bem-estar e equilíbrio mental, a recomendação é usar cargas moderadas, trabalhar longe da falha e priorizar uma recuperação adequada entre séries — de 90 a 120 segundos, em vez de intervalos mais curtos.