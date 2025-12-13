Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dezembrite? Entenda o que é a síndrome de fim de ano e saiba como aliviar

Manter rotina de treinos ajuda a controlar sentimentos negativos, como estresse e nervosismo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 06:00

Musculação é aliada contra a ansiedade de fim de ano
Musculação é aliada contra a ansiedade de fim de ano Crédito: Divulgação/Smart Fit

Dezembro é um mês repleto de festas e, para além da ideia de confraternização e alegria, também motiva, em muitas pessoas, sentimentos negativos, como ansiedade e nervosismo. Pesquisa conduzida pela International Stress Management Association (ISMA-BR), mostra que 72% dos brasileiros relataram um aumento de estresse relacionado à agitação típica do período. Para amenizar os sintomas da ‘dezembrite’ – como ficou conhecida a síndrome que acentua emoções ruins no fim do ano – especialistas apontam uma aliada importante: a prática de exercícios físicos.

A psicóloga e nutricionista Gilvânia Araújo explica que esse aumento da ansiedade costuma vir da soma de autocobrança e balanço pessoal típico da virada do ano. “Dezembro marca um ciclo que se encerra e outro que começa, o que naturalmente nos leva a revisitar metas não cumpridas e expectativas acumuladas”, diz. Segundo ela, esse movimento interno pode acionar gatilhos de ansiedade, tristeza e até apatia.

Musculação e atividade física

O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) por Imagem: Friends Stock | Shutterstock
A musculação ajuda a melhorar os resultados da calistenia (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
A musculação favorece a saúde geral do corpo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A musculação pode ser praticada para diferentes objetivos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Pilates, musculação e ginástica localizada ajudam a definir o abdômen (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
Há diversas modalidades de atividades físicas além da musculação (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
O cuidado com a alimentação é importante para ajudar nos resultados da musculação (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) por
Além de fortalecer os músculos, a musculação contribui para a melhoria da saúde geral (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por
A chia é uma ótima fonte de proteínas para compor a dieta de quem faz musculação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
A prática de musculação também é benéfica para a circulação sanguínea (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
A prática de musculação favorece o emagrecimento (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock) por
Beber água é fundamental para garantir um bom desempenho na musculação (Imagem: puhhha | Shutterstock) por
A musculação é importante para a saúde, mas é preciso realizá-la com cuidado (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock) por
1 de 13
O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) por Imagem: Friends Stock | Shutterstock

Outro fator que pesa no emocional, segundo Gilvânia, é o excesso de comida nas festas. A fartura desperta uma cobrança silenciosa de “aproveitar tudo”, o que aumenta a culpa e a tensão. “Os doces ainda intensificam esse processo, já que há evidências de que o açúcar favorece episódios de compulsão”, explica.

Para reduzir esses gatilhos, manter uma rotina de treinos — mesmo mais flexível — pode ser decisivo. Atividades como a musculação estimulam neurotransmissores ligados ao prazer, motivação e sensação de bem-estar, como a dopamina. “O importante é encontrar um ritmo possível, sem transformar o treino em obrigação. Ser gentil consigo mesmo é parte do processo”, orienta a psicóloga.

LEIA MAIS

Entenda porque você não deve tentar compensar os exageros de fim de ano na academia

Treino de 20 minutos: como ter resultados sem passar horas na academia

Projeto Verão: especialistas alertam para os riscos de buscar resultados rápidos

Últimas vagas: saiba como se inscrever para a Etapa Verão do Circuito das Estações

Só água não hidrata? Entenda a ciência da hidratação funcional

Treinar para o bem-estar é diferente da busca por performance

Para o treinador da Smart Fit Lucas Florêncio, a prática de musculação em períodos de maior estresse deve priorizar qualidade, controle e consciência corporal. Ele recomenda focar na conexão entre mente e músculo, ajustar intensidade e volume, além de incluir exercícios de mobilidade e flexibilidade. “Evitar a exaustão extrema é crucial para não sobrecarregar o sistema nervoso central e não aumentar ainda mais o cortisol”, explica.

Veja as regras para treinar de graça na Smart Fit

Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos por Divulgação
O adolescente e seu responsável legal deverão comparecer à unidade portando documento oficial de identificação com foto RG e CPF por Divulgação
É preciso realizar a matrícula e apresentarem o PAR-Q (formulário sobre saúde), disponível nas próprias unidades por Divulgação
Até os 17 anos, é necessário que o jovem esteja acompanhado de um responsável por Divulgação
Adolescentes de 14 anos devem apresentar atestado médico no momento da matrícula por Divulgação
Participantes terão acesso gratuito às academias para treinar entre 10h e 16h, de segunda a sábado, e de 10h às 14h os domingos por Divulgação
Com exceção do Rio de Janeiro, nos demais estados, o benefício será válido de 15 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026. por Divulgação
De acordo com a legislação vigente em cada Estado e/ou município, poderá ser obrigatória a apresentação de atestado médico para a efetivação da matrícula e participação nas atividades oferecidas. por Reprodução
Consulte o regulamento completo para verificar as unidades participantes desta promoção, por Reprodução
A promoção é válida exclusivamente para adolescentes não alunos da Smart Fit por Reprodução
1 de 10
Podem participar da ação “Rolê na Smart” novos alunos entre 14 e 18 anos por Divulgação

Segundo Florêncio, essa lógica é bem diferente da rotina de quem busca hipertrofia, que costuma treinar com cargas altas e chegar próximo da falha mecânica. No contexto de bem-estar e equilíbrio mental, a recomendação é usar cargas moderadas, trabalhar longe da falha e priorizar uma recuperação adequada entre séries — de 90 a 120 segundos, em vez de intervalos mais curtos.

Ele reforça que consistência continua sendo chave: estudos mostram que 3 a 5 sessões semanais de 30 a 60 minutos são suficientes para gerar benefícios psicológicos reais e duradouros. “Mesmo com mais ansiedade ou cansaço, manter-se ativo, dentro do possível, ajuda o corpo e a mente a atravessarem esse período de forma mais equilibrada”, conclui o treinador da Smart Fit.

Mais recentes

Imagem - Bahia termina temporada 2025 com recorde de triunfos no século 21; veja números

Bahia termina temporada 2025 com recorde de triunfos no século 21; veja números
Imagem - Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) com mais de 19 mil sócios aptos a voto

Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) com mais de 19 mil sócios aptos a voto
Imagem - Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians

Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians

MAIS LIDAS

Imagem - Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)
01

Três estações do metrô de Salvador são fechadas temporariamente a partir desta sexta (12)

Imagem - Urgência financeira? 5 signos podem destravar dinheiro parado e abrir portas profissionais hoje (12 de dezembro)
02

Urgência financeira? 5 signos podem destravar dinheiro parado e abrir portas profissionais hoje (12 de dezembro)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
03

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
04

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista