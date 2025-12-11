SALVADOR

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Acusado vai passar feriados em duas cidades do interior da Bahia



A Justiça baiana concedeu autorização para que Cleydson Cardoso Costa Filho saia de Salvador para viajar durante os feriados de Natal e Ano Novo. A permissão foi concedida nesta quinta-feira (11), pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Ele é investigado por atropelar o maratonista Emerson Pinheiro na orla da Pituba, em Salvador, em agosto deste ano.

De acordo com o pedido da defesa de Cleydson, o acusado vai se ausentar da cidade durante os dias 23 e 26 de dezembro, período em que estará na na cidade Olindina, no nordeste baiano, terra natal dos seus avós maternos, local onde vai passar o feriado de Natal. Entre o dia 30 de dezembro e 2 de janeiros, ele irá para a cidade Ilhéus, no sul da Bahia, onde moram os familiares paternos.

O Ministério Público concordou com a permissão. De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o pedido foi aceito tendo em vista que a defesa justificou a solicitação, informando datas e locais de destino de Cleydson. Além disso, segundo a Justiça, "não se verifica prejuízo ao andamento processual a flexibilização temporária da medida de proibição de ausentar-se da comarca".

Em setembro, o TJ-BA revogou a prisão preventiva de Cleydson sob a justificativa de que o acusado não possui antecedentes criminais, o que afastava a necessidade da manutenção da prisão. Apesar da liberdade concedida, foram decretadas medidas cautelares a serem seguidas por ele, como o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, em finais de semana e feriados, além da proibição de frequentar bares, festas e outros locais com consumo de álcool. O acusado também foi impedido de dirigir veículos automotores, sair da comarca e manter contato com a vítima ou testemunhas.

O corredor Emerson Pinheiro foi atropelado durante um treino coletivo no bairro da Pituba, no dia 16 de agosto, e teve uma das pernas amputadas. A vítima foi conduzida às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e passou por cirurgia após ser atingida pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.