Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Elaine Sanoli
Maysa Polcri
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 23:00
A Justiça baiana concedeu autorização para que Cleydson Cardoso Costa Filho saia de Salvador para viajar durante os feriados de Natal e Ano Novo. A permissão foi concedida nesta quinta-feira (11), pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Ele é investigado por atropelar o maratonista Emerson Pinheiro na orla da Pituba, em Salvador, em agosto deste ano.
De acordo com o pedido da defesa de Cleydson, o acusado vai se ausentar da cidade durante os dias 23 e 26 de dezembro, período em que estará na na cidade Olindina, no nordeste baiano, terra natal dos seus avós maternos, local onde vai passar o feriado de Natal. Entre o dia 30 de dezembro e 2 de janeiros, ele irá para a cidade Ilhéus, no sul da Bahia, onde moram os familiares paternos.
Corredor de rua foi atropelado em Salvador
O Ministério Público concordou com a permissão. De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o pedido foi aceito tendo em vista que a defesa justificou a solicitação, informando datas e locais de destino de Cleydson. Além disso, segundo a Justiça, "não se verifica prejuízo ao andamento processual a flexibilização temporária da medida de proibição de ausentar-se da comarca".
Em setembro, o TJ-BA revogou a prisão preventiva de Cleydson sob a justificativa de que o acusado não possui antecedentes criminais, o que afastava a necessidade da manutenção da prisão. Apesar da liberdade concedida, foram decretadas medidas cautelares a serem seguidas por ele, como o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, em finais de semana e feriados, além da proibição de frequentar bares, festas e outros locais com consumo de álcool. O acusado também foi impedido de dirigir veículos automotores, sair da comarca e manter contato com a vítima ou testemunhas.
Emerson Pinheiro retorna aos treinos
O corredor Emerson Pinheiro foi atropelado durante um treino coletivo no bairro da Pituba, no dia 16 de agosto, e teve uma das pernas amputadas. A vítima foi conduzida às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e passou por cirurgia após ser atingida pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.
O MP-BA solicitou à Justiça que o processo fosse encaminhado à Vara do Júri, o que foi confirmado pela Justiça. Por isso, Cleydson Cardoso passará pelo Tribunal do Júri. O motorista, que é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 17 de agosto, após passar por audiência de custódia. Ele também foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).