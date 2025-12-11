Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Acusado vai passar feriados em duas cidades do interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Elaine Sanoli

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 23:00

Cleydson Cardoso Costa Filho
Cleydson Cardoso Costa Filho Crédito: Reprodução

A Justiça baiana concedeu autorização para que Cleydson Cardoso Costa Filho saia de Salvador para viajar durante os feriados de Natal e Ano Novo. A permissão foi concedida nesta quinta-feira (11), pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador. Ele é investigado por atropelar o maratonista Emerson Pinheiro na orla da Pituba, em Salvador, em agosto deste ano.

De acordo com o pedido da defesa de Cleydson, o acusado vai se ausentar da cidade durante os dias 23 e 26 de dezembro, período em que estará na na cidade Olindina, no nordeste baiano, terra natal dos seus avós maternos, local onde vai passar o feriado de Natal. Entre o dia 30 de dezembro e 2 de janeiros, ele irá para a cidade Ilhéus, no sul da Bahia, onde moram os familiares paternos.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador

Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
1 de 4
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução

O Ministério Público concordou com a permissão. De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o pedido foi aceito tendo em vista que a defesa justificou a solicitação, informando datas e locais de destino de Cleydson. Além disso, segundo a Justiça, "não se verifica prejuízo ao andamento processual a flexibilização temporária da medida de proibição de ausentar-se da comarca".

Em setembro, o TJ-BA revogou a prisão preventiva de Cleydson sob a justificativa de que o acusado não possui antecedentes criminais, o que afastava a necessidade da manutenção da prisão. Apesar da liberdade concedida, foram decretadas medidas cautelares a serem seguidas por ele, como o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, em finais de semana e feriados, além da proibição de frequentar bares, festas e outros locais com consumo de álcool. O acusado também foi impedido de dirigir veículos automotores, sair da comarca e manter contato com a vítima ou testemunhas.

Emerson Pinheiro retorna aos treinos

Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro por Reproduçaõ
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
1 de 7
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução

O corredor Emerson Pinheiro foi atropelado durante um treino coletivo no bairro da Pituba, no dia 16 de agosto, e teve uma das pernas amputadas. A vítima foi conduzida às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e passou por cirurgia após ser atingida pelo carro, que ainda bateu em um poste e derrubou uma barraca.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após amputação, corredor Emerson Pinheiro volta a treinar com o grupo em Salvador

Corredor que perdeu perna em atropelamento sonha com Paralimpíadas: 'Quero continuar no atletismo

Motorista que atropelou corredor na Pituba é solto pela Justiça e deverá usar tornozeleira

Justiça determina que motorista que atropelou corredor na Pituba seja levado a júri popular

Motorista atropela corredor de rua na Orla de Salvador

O MP-BA solicitou à Justiça que o processo fosse encaminhado à Vara do Júri, o que foi confirmado pela Justiça. Por isso, Cleydson Cardoso passará pelo Tribunal do Júri. O motorista, que é filho da vereadora de Salvador Débora Santana (PDT), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 17 de agosto, após passar por audiência de custódia. Ele também foi exonerado do cargo de secretário parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Leia mais

Imagem - Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Imagem - Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba

Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba

Imagem - Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Tags:

Pituba Emerson Pinheiro

Mais recentes

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
Imagem - Homem é preso por vender substância usada em canetas emagrecedoras sem autorização

Homem é preso por vender substância usada em canetas emagrecedoras sem autorização
Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia
01

R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)
03

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora