REMUNERAÇÃO

Acima de R$ 10,5 mil: até quanto um PM pode ganhar na Bahia?

Estrutura salarial da corporação varia conforme a patente

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:29

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Com a previsão de um novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para 2026, muitos candidatos buscam saber quanto ganha um policial no estado. O edital para soldado, que é a porta de entrada da corporação, é aguardado para o segundo semestre. A remuneração é composta principalmente pelo soldo (salário-base) e pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM).

Segundo dados de concursos anteriores da PM-BA, o soldado recebe soldo de R$ 1.601,84 e GAPM de R$ 1.418,87. Com a progressão da gratificação, o valor total da remuneração pode chegar a cerca de R$ 4.552,03, dependendo da referência. Já um coronel recebe um soldo de R$ 2.511,60, mais GAPM de R$ 8.050,45. A estrutura salarial da corporação varia conforme a patente.

Confira abaixo os números: