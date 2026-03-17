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Acima de R$ 10,5 mil: até quanto um PM pode ganhar na Bahia?

Estrutura salarial da corporação varia conforme a patente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:29

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Com a previsão de um novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para 2026, muitos candidatos buscam saber quanto ganha um policial no estado. O edital para soldado, que é a porta de entrada da corporação, é aguardado para o segundo semestre. A remuneração é composta principalmente pelo soldo (salário-base) e pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM).

Segundo dados de concursos anteriores da PM-BA, o soldado recebe soldo de R$ 1.601,84 e GAPM de R$ 1.418,87. Com a progressão da gratificação, o valor total da remuneração pode chegar a cerca de R$ 4.552,03, dependendo da referência. Já um coronel recebe um soldo de R$ 2.511,60, mais GAPM de R$ 8.050,45. A estrutura salarial da corporação varia conforme a patente.

Confira abaixo os números:

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
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Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

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