Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta terça-feira (17)

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Esther Morais
Publicado em 17 de março de 2026 às 06:44
A Mega-Sena pode pagar R$ 105 milhões no sorteio desta terça-feira (17), após o prêmio principal acumular no concurso realizado no último sábado (14).
Na ocasião, os números sorteados foram 06, 11, 15, 28, 42 e 60, mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o valor acumulou para o concurso desta semana.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Apesar de não haver ganhadores na sena, 93 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.007,73 cada. Outras 5.668 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 892,72.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o último concurso registrou arrecadação total de R$ 77.033.982. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em lotéricas, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.