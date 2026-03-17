LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta terça-feira (17)

Valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no último concurso

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:44

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Mega-Sena pode pagar R$ 105 milhões no sorteio desta terça-feira (17), após o prêmio principal acumular no concurso realizado no último sábado (14).



Na ocasião, os números sorteados foram 06, 11, 15, 28, 42 e 60, mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o valor acumulou para o concurso desta semana.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Apesar de não haver ganhadores na sena, 93 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.007,73 cada. Outras 5.668 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 892,72.