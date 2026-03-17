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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta terça-feira (17)

Valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no último concurso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:44

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A Mega-Sena pode pagar R$ 105 milhões no sorteio desta terça-feira (17), após o prêmio principal acumular no concurso realizado no último sábado (14).

Na ocasião, os números sorteados foram 06, 11, 15, 28, 42 e 60, mas ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o valor acumulou para o concurso desta semana.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Apesar de não haver ganhadores na sena, 93 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 33.007,73 cada. Outras 5.668 apostas fizeram a quadra, com prêmio de R$ 892,72.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o último concurso registrou arrecadação total de R$ 77.033.982. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em lotéricas, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

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Tags:

Mega-sena

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