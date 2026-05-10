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Último dia para se inscrever em concurso público com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil

Pagamento poderá ser efetuado até a próxima sexta (15)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:00

Concursos abertos
Concursos abertos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Itatuba (PB) encerra neste domingo (10) as inscrições para o concurso público que oferta vagas em diferentes níveis de escolaridade. Os interessados podem se candidatar exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Ápice Consultoria.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido: R$ 40 para nível fundamental, R$ 50 para médio/técnico e R$ 60 para nível superior. Com a reabertura do prazo, o pagamento poderá ser efetuado até o dia 15 de maio.

Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil

Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil por Edital
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Prefeitura abre concurso públicos com 85 vagas imediatas e salários de até R$ 12,5 mil por Edital

O edital passou por atualizações importantes. Entre as mudanças, está a inclusão do cargo de engenheiro civil, além da ampliação de vagas para fiscal de tributos. Também houve ajustes em nomenclaturas, como a alteração de vigilante para vigia e mudanças em cargos da área odontológica.

Ao todo, o certame oferece 85 vagas imediatas para provimento no quadro efetivo da administração municipal, com oportunidades distribuídas entre os níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 12.500, a depender do cargo.

Entre as funções disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, motorista, agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, enfermeiro, médico, professor, psicólogo, entre outros.

A prova objetiva, que é obrigatória para todos os cargos, foi remarcada e será aplicada no dia 21 de junho. Para algumas funções, o processo seletivo também prevê etapas complementares, como prova prática e avaliação de títulos.

Para cargos operacionais, como motorista e eletricista, haverá prova prática. Já para funções de nível superior, será realizada análise de títulos, de caráter classificatório.

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