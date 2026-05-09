NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Secretaria das Mulheres encerra hoje (9) inscrições para 40 vagas imediatas em processo seletivo na Bahia

Oportunidades têm atuação em Salvador e interior

Esther Morais

Publicado em 9 de maio de 2026 às 07:00

Secretaria das Mulheres do Estado abre inscrições para 40 vagas em processo seletivo REDA nesta segunda-feira (04) Crédito: Divulgação

A Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) encerra, neste sábado (9), as inscrições para um processo seletivo simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com 40 vagas para contratação temporária na Bahia. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site.

As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior, com atuação nos municípios de Salvador, Irecê, Itabuna e Feira de Santana.

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Para o nível superior, há vagas nas áreas de Administração, Contabilidade, Ciências Jurídicas, Serviço Social, Psicologia, Estatística, Comunicação Social (Jornalismo e Produção), Economia, Pedagogia, Bacharelado em Gênero e Tecnologia da Informação.

Já para o nível médio, as oportunidades incluem as áreas de Finanças, Design Gráfico, Fotografia e Assistente de Atividade Administrativa.

De acordo com a secretária das Mulheres do Estado, Camilla Batista, a contratação deve reforçar as equipes e ampliar a atuação da pasta. “A chegada desses novos profissionais permitirá ampliar nossa capacidade de atuação nos municípios, qualificar ainda mais os serviços ofertados e fortalecer ações estratégicas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, promoção da autonomia econômica e garantia de direitos”, afirmou.

O processo seletivo contará com etapa única de avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão apresentar documentação que comprove formação acadêmica e experiência profissional.

A remuneração pode chegar a R$ 3.810,40 para cargos de nível superior e a R$ 3.170,32 para funções de nível médio, ambas para jornada de 40 horas semanais.