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Dólar cai abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez em mais de um ano

Dados fortes da economia dos EUA e redução das tensões no Oriente Médio animaram investidores nesta sexta-feira

Mariana Rios

Publicado em 8 de maio de 2026 às 23:00

Dólar fechou abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez desde janeiro de 2024 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O mercado financeiro encerrou esta sexta-feira (8) em clima de otimismo. O dólar fechou abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez desde janeiro de 2024, enquanto a bolsa brasileira recuperou parte das perdas registradas no pregão anterior.

A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 4,894, com queda de 0,60%. Foi o menor valor de fechamento do dólar em quase um ano e meio. No acumulado de 2026, a divisa já recua 10,84% frente ao real.

O movimento foi impulsionado principalmente pela divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vieram acima das expectativas e reduziram temores de desaceleração da maior economia do mundo.

Além disso, investidores reagiram positivamente aos sinais de continuidade do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, diminuindo a percepção de risco internacional.

Na bolsa brasileira, o Ibovespa avançou 0,49%, fechando aos 184.108 pontos, puxado principalmente pelas ações de bancos e mineradoras.

Apesar da recuperação no último pregão da semana, o principal índice da B3 acumulou queda de 1,71% nos últimos cinco dias. Ainda assim, em 2026, a bolsa segue em forte alta, com valorização de 14,26%.

O cenário externo também ajudou a sustentar o bom humor do mercado. Em Nova York, o índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, subiu 0,84%, refletindo o alívio dos investidores após os dados econômicos positivos.

Petróleo sobe, mas fecha semana em queda

Mesmo com a redução das tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira.

O barril do Brent, referência internacional, avançou 1,23%, cotado a US$ 101,29. Já o petróleo WTI, negociado nos Estados Unidos, teve alta de 0,64%, encerrando o dia a US$ 95,42.

Apesar da recuperação, os contratos fecharam a semana acumulando perdas superiores a 6%.

O mercado segue atento à situação no Estreito de Ormuz, região considerada estratégica para o transporte mundial de petróleo. Segundo o governo norte-americano, dezenas de navios-tanque continuam impedidos de operar em portos iranianos por causa das tensões na região.