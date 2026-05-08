Dólar cai abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez em mais de um ano

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Mariana Rios
Publicado em 8 de maio de 2026 às 23:00
O mercado financeiro encerrou esta sexta-feira (8) em clima de otimismo. O dólar fechou abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez desde janeiro de 2024, enquanto a bolsa brasileira recuperou parte das perdas registradas no pregão anterior.
A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 4,894, com queda de 0,60%. Foi o menor valor de fechamento do dólar em quase um ano e meio. No acumulado de 2026, a divisa já recua 10,84% frente ao real.
O movimento foi impulsionado principalmente pela divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vieram acima das expectativas e reduziram temores de desaceleração da maior economia do mundo.
Além disso, investidores reagiram positivamente aos sinais de continuidade do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, diminuindo a percepção de risco internacional.
Na bolsa brasileira, o Ibovespa avançou 0,49%, fechando aos 184.108 pontos, puxado principalmente pelas ações de bancos e mineradoras.
Apesar da recuperação no último pregão da semana, o principal índice da B3 acumulou queda de 1,71% nos últimos cinco dias. Ainda assim, em 2026, a bolsa segue em forte alta, com valorização de 14,26%.
O cenário externo também ajudou a sustentar o bom humor do mercado. Em Nova York, o índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, subiu 0,84%, refletindo o alívio dos investidores após os dados econômicos positivos.
Mesmo com a redução das tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira.
O barril do Brent, referência internacional, avançou 1,23%, cotado a US$ 101,29. Já o petróleo WTI, negociado nos Estados Unidos, teve alta de 0,64%, encerrando o dia a US$ 95,42.
Apesar da recuperação, os contratos fecharam a semana acumulando perdas superiores a 6%.
O mercado segue atento à situação no Estreito de Ormuz, região considerada estratégica para o transporte mundial de petróleo. Segundo o governo norte-americano, dezenas de navios-tanque continuam impedidos de operar em portos iranianos por causa das tensões na região.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Washington aguarda uma resposta do Irã sobre a proposta de encerramento do conflito. Já o presidente Donald Trump voltou a pressionar Teerã e renovou o ultimato para que o país abandone seu programa nuclear.