ECONOMIA

Vai à Copa? Saiba como conseguir o visto americano em tempo recorde

Benefício gratuito da FIFA permite agendamento prioritário nos consulados para quem já tem ingresso; veja o passo a passo para não perder a viagem.

Maiara Baloni

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:00

Muito além da entrada no estádio, o ingresso oficial agora é a chave para o FIFA Pass, o benefício que pode salvar a viagem de quem ainda corre contra o tempo pelo visto. Crédito: Reprodução/FIFA

O planejamento para quem pretende acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 entrou em uma fase decisiva. Para os brasileiros que garantiram ingressos na última etapa de vendas, aberta pela FIFA em abril, o tempo para regularizar a documentação de entrada nos Estados Unidos é curto. Nesse cenário, o FIFA Pass, disponível desde janeiro, atua como um facilitador de agendamento prioritário para o visto americano.

A estratégia da FIFA que está salvando o bolso dos brasileiros na reta final do mundial 1 de 8

É necessário destacar que o FIFA Pass não substitui o visto B1/B2, que permanece obrigatório para entrar em território norte-americano. O sistema apenas oferece janelas de atendimento mais rápidas nos consulados para quem já possui entradas confirmadas. Ter essa prioridade é o que permite ao torcedor confirmar reservas de voos e hotéis com a segurança de que o passaporte estará pronto antes do embarque.

Orçamento para acompanhar o Brasil

O custo de uma viagem para a Copa do Mundo exige um monitoramento rigoroso das finanças. Para um roteiro que inclua os três jogos da primeira fase na Costa Leste, o investimento estimado por pessoa varia entre R$ 25 mil e R$ 45 mil. Para casais, o valor total do planejamento deve considerar valores a partir de R$ 60 mil, dependendo do padrão de hospedagem e da antecedência das passagens aéreas.



Além do preço dos ingressos, que partem de US$ 60, o torcedor deve considerar a taxa do visto (US$ 185) e o custo de vida nas cidades-sede, que tende a subir durante o evento. Uma forma de otimizar os gastos é o uso de contas globais com IOF de 1,1%. Manter uma reserva financeira de 15% sobre o total planejado também é recomendável para absorver as variações do dólar e custos imprevistos com transporte local.

Como utilizar o FIFA Pass

Para acessar o benefício da prioridade no visto, o torcedor deve seguir os trâmites oficiais de forma sequencial. O processo começa obrigatoriamente pela compra do ingresso no site FIFA.com/tickets. Com o bilhete garantido, o viajante deve acessar sua conta no portal da FIFA e realizar a adesão ao FIFA Pass na seção de gestão de ingressos, onde será gerado um código de identificação.

Com esse código, o próximo passo é o preenchimento do formulário DS-160. Após o pagamento da taxa consular no portal de agendamento, o sistema questionará sobre o propósito da viagem. Ao inserir o código de validação da FIFA, o torcedor habilita o pedido de agendamento prioritário (Expedited Appointment), garantindo datas exclusivas nos consulados para quem possui ingressos confirmados.



Logística e isenções entre os países-sede

Como o torneio será dividido entre Estados Unidos, México e Canadá, o visto americano B1/B2 aprovado simplifica a movimentação do torcedor. Ele garante isenção de visto para entrada no México e permite a solicitação da autorização eletrônica de viagem (eTA) para o Canadá, processo que pode ser feito diretamente nos sites governamentais de cada país.