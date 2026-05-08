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Vai à Copa? Saiba como conseguir o visto americano em tempo recorde

Benefício gratuito da FIFA permite agendamento prioritário nos consulados para quem já tem ingresso; veja o passo a passo para não perder a viagem.

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:00

A estratégia da FIFA que está salvando o bolso dos brasileiros na reta final do mundial
Muito além da entrada no estádio, o ingresso oficial agora é a chave para o FIFA Pass, o benefício que pode salvar a viagem de quem ainda corre contra o tempo pelo visto. Crédito: Reprodução/FIFA

O planejamento para quem pretende acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 entrou em uma fase decisiva. Para os brasileiros que garantiram ingressos na última etapa de vendas, aberta pela FIFA em abril, o tempo para regularizar a documentação de entrada nos Estados Unidos é curto. Nesse cenário, o FIFA Pass, disponível desde janeiro, atua como um facilitador de agendamento prioritário para o visto americano.

A estratégia da FIFA que está salvando o bolso dos brasileiros na reta final do mundial

O sonho de ver a Seleção de perto exige planejamento antecipado para garantir os melhores lugares nas 16 cidades-sede de 2026. Valter Campanato/Agência Brasil por Valter Campanato/Agência Brasil
Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será dividida entre três países, transformando a logística de deslocamento no maior desafio do torcedor. Rafael Ribeiro/CBF por Rafael Ribeiro/CBF
A paixão do brasileiro é o combustível para encarar a complexa jornada rumo ao próximo mundial na América do Norte.  Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O desejo pelo hexacampeonato motiva milhares de torcedores a investirem tempo e recursos na programação para 2026. Paulo Pinto/Agência Brasil por Paulo Pinto/Agência Brasil
Através dos canais oficiais da FIFA, o torcedor brasileiro pode acessar benefícios exclusivos para facilitar a entrada nos países-sede. Reproduação/FIFA por Reprodução/FIFA
 Com o Brasil confirmado como cabeça de chave, o torcedor já pode mapear as cidades onde a Seleção jogará a primeira fase. Reprodução/Canvas por Canvas
Além do passaporte em dia, o sucesso da viagem depende de uma estratégia financeira sólida para lidar com os custos em dólar nos EUA. Reprodução/Canvas por Canvas
O clima de Copa do Mundo já movimenta autoridades e torcedores em busca da melhor estrutura para acompanhar o torneio. Reprodução/Canvas por Canvas
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O sonho de ver a Seleção de perto exige planejamento antecipado para garantir os melhores lugares nas 16 cidades-sede de 2026. Valter Campanato/Agência Brasil por Valter Campanato/Agência Brasil

É necessário destacar que o FIFA Pass não substitui o visto B1/B2, que permanece obrigatório para entrar em território norte-americano. O sistema apenas oferece janelas de atendimento mais rápidas nos consulados para quem já possui entradas confirmadas. Ter essa prioridade é o que permite ao torcedor confirmar reservas de voos e hotéis com a segurança de que o passaporte estará pronto antes do embarque.

Orçamento para acompanhar o Brasil

O custo de uma viagem para a Copa do Mundo exige um monitoramento rigoroso das finanças. Para um roteiro que inclua os três jogos da primeira fase na Costa Leste, o investimento estimado por pessoa varia entre R$ 25 mil e R$ 45 mil. Para casais, o valor total do planejamento deve considerar valores a partir de R$ 60 mil, dependendo do padrão de hospedagem e da antecedência das passagens aéreas.

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Além do preço dos ingressos, que partem de US$ 60, o torcedor deve considerar a taxa do visto (US$ 185) e o custo de vida nas cidades-sede, que tende a subir durante o evento. Uma forma de otimizar os gastos é o uso de contas globais com IOF de 1,1%. Manter uma reserva financeira de 15% sobre o total planejado também é recomendável para absorver as variações do dólar e custos imprevistos com transporte local.

Como utilizar o FIFA Pass

Para acessar o benefício da prioridade no visto, o torcedor deve seguir os trâmites oficiais de forma sequencial. O processo começa obrigatoriamente pela compra do ingresso no site FIFA.com/tickets. Com o bilhete garantido, o viajante deve acessar sua conta no portal da FIFA e realizar a adesão ao FIFA Pass na seção de gestão de ingressos, onde será gerado um código de identificação.

Com esse código, o próximo passo é o preenchimento do formulário DS-160. Após o pagamento da taxa consular no portal de agendamento, o sistema questionará sobre o propósito da viagem. Ao inserir o código de validação da FIFA, o torcedor habilita o pedido de agendamento prioritário (Expedited Appointment), garantindo datas exclusivas nos consulados para quem possui ingressos confirmados.

Logística e isenções entre os países-sede

Como o torneio será dividido entre Estados Unidos, México e Canadá, o visto americano B1/B2 aprovado simplifica a movimentação do torcedor. Ele garante isenção de visto para entrada no México e permite a solicitação da autorização eletrônica de viagem (eTA) para o Canadá, processo que pode ser feito diretamente nos sites governamentais de cada país.

A recomendação para economizar com deslocamentos internos é fixar base em uma única região e utilizar transportes terrestres quando possível. Resolver a burocracia do visto de forma acelerada e gerir o câmbio através de compras escalonadas da moeda são as medidas mais eficazes para garantir a viabilidade da viagem na reta final do cronograma.

Tags:

Brasil Copa do Mundo 2026 Fifa Fifapass

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