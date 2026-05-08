ECONOMIA

Desenrola Fies 2026: MP 1.355 libera uso do FGTS para quitar dívidas com até 99% de desconto

Nova fase do programa permite abater saldo devedor usando o Fundo de Garantia e garante perdão quase total para inscritos no CadÚnico; veja as regras.

Maiara Baloni

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:00

Descontos agressivos podem chegar a 90%, transformando dívidas que pareciam impagáveis em boletos que cabem no bolso. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem carrega o peso das parcelas atrasadas do Fies ganhou um fôlego novo este mês. O Governo Federal integrou oficialmente o financiamento estudantil ao Novo Desenrola Brasil por meio da Medida Provisória nº 1.355/2026, e a grande tacada desta fase é a liberação do FGTS como moeda de troca. Para mais de um milhão de formados que estão no vermelho, a medida pode significar o fim de uma dívida que se arrasta há anos

A lógica é simples: o trabalhador pode usar até 20% do saldo do Fundo de Garantia (ou o mínimo de R$ 1.000,00) para abater o saldo devedor. O dinheiro não cai na conta do trabalhador; ele é transferido da Caixa diretamente para o banco credor para quitar a dívida.

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto 1 de 6

Onde os descontos apertam

Os abatimentos são profundos. Dependendo do perfil, o desconto sobre o total da dívida pode chegar a 99%. Esse teto é voltado para quem está em situação de maior vulnerabilidade, como os inscritos no CadÚnico ou beneficiários do antigo Auxílio Emergencial que acumulam mais de 360 dias de atraso.

Para quem optar pelo parcelamento em vez da quitação à vista, as novas regras preveem a isenção total de multas e juros de mora. O objetivo é permitir que o recém-formado saia da inadimplência sem gerar uma nova 'bola de neve' financeira enquanto se firma no mercado de trabalho



Quem pode participar?

O programa é focado em quem ganha até cinco salários mínimos. Uma mudança importante: agora, tanto os contratos antigos quanto aqueles assinados até o final de 2023 podem entrar na negociação, ampliando o alcance do benefício.

Para os contratos mais recentes (pós-2018), que já sofrem a correção do IPCA, existe a possibilidade de parcelar o que sobrar da dívida em até 150 vezes, dependendo da negociação com a Caixa ou com o Banco do Brasil.

O passo a passo digital

A negociação é feita direto pelo aplicativo do banco onde você assinou o contrato. Na simulação, o sistema já mostra o tamanho do desconto e quanto do seu FGTS pode ser usado.

Antes de fechar o acordo, o usuário precisa autorizar a consulta ao seu saldo do fundo através do aplicativo "FGTS Caixa Trabalhador". É recomendável fazer essa consulta prévia para entender o impacto real que o uso do saldo terá na diminuição das parcelas.

O que ficar de olho

Fique atento ao calendário: a janela para adesão com uso do FGTS e descontos máximos tem prazo limitado conforme o cronograma do Novo Desenrola, embora a renegociação padrão do Fies siga disponível até o fim do ano.

