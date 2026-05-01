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IA já transforma rotina de 30 milhões de brasileiros e ameaça postos ocupados por mulheres e jovens

Pesquisa da FGV revela que 30% dos brasileiros já dividem rotina com algoritmos; impacto é maior em cargos de apoio administrativo e vagas de entrada

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 1 de maio de 2026 às 11:00

Inteligência artificial, transição verde e saúde mental estão entre as áreas que mais vão gerar oportunidades
A automação de tarefas administrativas e o uso de inteligência artificial generativa já fazem parte da rotina de 30% dos profissionais brasileiros. Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

A Inteligência Artificial atinge hoje as tarefas diárias de 30 milhões de brasileiros. De acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE), 30% da força de trabalho no país já divide o expediente com algoritmos em 2026. Os dados mostram que a tecnologia não avança de forma igual: ela altera profundamente as funções em escritórios, bancos e no setor de serviços.

As mulheres são o grupo mais exposto porque ocupam a maioria das vagas de apoio administrativo. Nesses postos, a IA executa a triagem de dados e a redação de documentos técnicos, o que muda as exigências para o cargo. Já entre os jovens, a pressão ocorre nas vagas de início de carreira, como auxiliares e analistas juniores, onde as tarefas repetitivas são as primeiras a serem automatizadas.

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego?

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Getty Images
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Canva
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Canva
Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Andriy Onufriyenko/Getty Images
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Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? por Getty Images

Bancos e fábricas lideram a mudança

O setor financeiro e de informação é onde o trabalho mais se transforma, com algoritmos processando dados em alta velocidade. Nas fábricas, o IBGE registrou que o uso de tecnologias avançadas, incluindo a IA, saltou 163,2% entre 2022 e 2024.

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Em canteiros de obras e no campo, a realidade é outra. Na construção civil, a presença física ainda é a regra e a automação avança pouco. Na agropecuária, o uso de sistemas inteligentes funciona como uma ferramenta de gestão para monitorar safras, sem substituir o trabalho presencial.

Regras e verbas em Brasília

O Congresso tenta acompanhar esse ritmo com o PL 2338/2023, que cria o Marco Legal da Inteligência Artificial para impor limites ao uso de dados. Outra proposta, o PL 3088/24, foca no crachá, exige que qualquer decisão crítica, como uma demissão, tenha supervisão humana obrigatória.

Para tentar reduzir o risco de desemprego nos setores mais afetados, o governo federal anunciou R$ 23 bilhões para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial até 2028. O dinheiro financia desde infraestrutura até cursos de requalificação profissional, que já aparecem em plataformas como a Carteira de Trabalho Digital.

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