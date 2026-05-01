Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Emprego de mulheres negras salta 29%, mas Brasil ainda trava em 'abismo salarial' de 21% em 2026

Estudo aponta salto de 29% na ocupação de negras e indígenas no país; na Bahia, novos acordos de R$ 156 milhões buscam fortalecer a renda e o combate à fome

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 1 de maio de 2026 às 05:05

A iniciativa Mude Com Elas, que fornece às empresas um passo a passo sobre como promover, de forma efetiva, a inclusão e a promoção das mulheres negras no ambiente de trabalho
A iniciativa Mude Com Elas, que fornece às empresas um passo a passo sobre como promover, de forma efetiva, a inclusão e a promoção das mulheres negras no ambiente de trabalho Crédito: Shutterstock

O avanço quantitativo das mulheres no mercado de trabalho brasileiro ganhou contornos estatísticos essa semana. O 5º Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios revela um crescimento de 11% na ocupação feminina em comparação aos levantamentos anteriores.

Contudo, o aumento no volume de contratações ainda não foi capaz de extinguir o abismo financeiro: a diferença média de rendimentos entre homens e mulheres permanece estagnada em 21,3%.

Mulheres no mercado de trabalho

[Edicase]Em “A mulher na cabine 10”, Laura inicia uma investigação em um cruzeiro que coloca em risco sua vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix) por Imagem: Reprodução digital | Netflix
Os empreendedores são mulheres quilombolas e extrativistas, que imprimem em cada peça identidade, saberes ancestrais e valores culturais por DIVULGAÇÃO
Natália do Vale fez a novela 'Mulheres Apaixonadas' por Reprodução/TV Globo
O evento Café com Elas terá como tema Mulheres fortes, criando marcas fortes. por Divulgação/ABPA
Gleice Araújo Silva, do Drinks da Ruana, faz de sua barraca de drinks parte do Clube da Luluzinha: ‘Essa beira-mar é toda comandada por mulheres’ por Marina Silva/CORREIO
[Edicase]Relacionamentos abusivos podem prejudicar a saúde mental das mulheres (Imagem: fizkes | Shutterstock) por Imagem: fizkes | Shutterstock
1 de 6
[Edicase]Em “A mulher na cabine 10”, Laura inicia uma investigação em um cruzeiro que coloca em risco sua vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix) por Imagem: Reprodução digital | Netflix

O salto das mulheres negras e indígenas

O levantamento destaca que a expansão de 11% no emprego feminino foi impulsionada por recortes específicos de inclusão. O maior destaque recai sobre as mulheres negras (pretas e pardas), cuja empregabilidade saltou 29%, saindo de 3,2 milhões para 4,2 milhões de ocupadas, uma inserção líquida de 1 milhão de trabalhadoras no sistema produtivo.

A diversidade também avançou em outras frentes

Mulheres indígenas: a taxa de contratação subiu de 8,2% (2023) para 11,2% (2025).

Vítimas de violência: o índice passou de 5,5% para 10,5%. Atualmente, 7% dos estabelecimentos declaram possuir políticas específicas de contratação para este grupo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dia da Mulher: 10 livros para ler e refletir sobre direitos, igualdade e liberdade das mulheres

Congresso Nacional desafia Planalto e deve validar novas regras de dosimetria penal

Tolerância zero: comissão aprova fim da liberdade para quem comete violência contra mulher

Acordo de R$ 156 milhões vai fortalecer combate à fome na Bahia, Minas e outros 8 estados

O "efeito Lei 14.611": flexibilidade e benefícios em alta

Os dados sugerem que a Lei de Igualdade Salarial (nº 14.611/2023) começou a alterar a cultura organizacional. Desde sua sanção, houve um incremento nas políticas de bem-estar e retenção de talentos femininos. A adoção de jornadas flexíveis cresceu de 40,6% para 53,9%, enquanto a oferta de auxílio-creche subiu de 22,9% para 38,4%.

Outros indicadores de gestão também apresentaram evolução, como as Licenças estendidas (maternidade/paternidade) de 20% para 29,9%.

Os planos de cargos e salários subiram de 55,5% para 66,8%. O estabelecimento de metas de produção também aumentou no período de 63,8% para 75,7%.

Radiografia regional e onde a desigualdade é menor

A discrepância salarial apresenta variações drásticas conforme a geografia brasileira. Segundo o relatório, o Acre (91,9%) e o Piauí (92,1%) são os estados que mais se aproximam da paridade (onde 100% representa igualdade total). O Distrito Federal aparece logo em seguida com 91,2%.

No extremo oposto, a desigualdade é mais acentuada em estados industrializados e do Sudeste. O Espírito Santo (70,7%), Rio de Janeiro (71,2%) e Paraná (71,3%) registram os piores desempenhos, com as mulheres recebendo, em média, pouco mais de 70% do salário dos homens.

Setores que lideram as contratações

A ocupação feminina em 2026 desenha um novo mapa de serviços: elas já representam quase 18% da força de trabalho em alimentação e avançam em setores antes masculinizados, como vigilância e segurança (16,2%) e manutenção (13,6%).

Tags:

Mulheres Mercado de Trabalho Direitos Politica

Mais recentes

Imagem - Chega de vício em bets: Governo lança 'botão de pânico' para bloquear apostadores e barrar propaganda

Chega de vício em bets: Governo lança 'botão de pânico' para bloquear apostadores e barrar propaganda
Imagem - BR-319: justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia'

BR-319: justiça derruba suspensão de licitações na 'rodovia da discórdia'
Imagem - Fim da escala 6x1 e mortes por estresse no trabalho aceleram novas regras de saúde mental nas empresas

Fim da escala 6x1 e mortes por estresse no trabalho aceleram novas regras de saúde mental nas empresas