Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova lei sancionada garante prorrogação da licença-maternidade

Projeto também amplia o período de pagamento do salário-maternidade

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20:11

Grávida
Grávida Crédito: Shutterstock

O Projeto de Lei que prorroga a licença-maternidade em até 120 dias após a alta hospitalar do recém-nascido e de sua mãe foi sancionado nesta segunda-feira (29), pelo presidente Lula (PT).

O PL 386, de 2023, altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e prorroga a licença-maternidade quando mãe ou bebê ficarem internados por mais de duas semanas por complicações após o parto. Dessa forma, o afastamento se estenderá pelo prazo de 120 dias após a alta, e o tempo de repouso anterior ao parto, caso haja, será descontado.

Além disso, o texto também altera a Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8213/1991) para que o salário-maternidade seja pago durante o período de internação e mais 120 dias após a alta. Nesse caso, também será descontado o tempo de recebimento do benefício anterior ao parto, caso haja.

A sanção foi feita durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontece em Brasília, até a próxima quarta-feira (1º).

Leia mais

Imagem - Justiça concede direito de licença-maternidade para cada mãe de casal lésbico na Bahia

Justiça concede direito de licença-maternidade para cada mãe de casal lésbico na Bahia

Imagem - STF reconhece licença-maternidade a não gestante em união homoafetiva

STF reconhece licença-maternidade a não gestante em união homoafetiva

Imagem - Senado analisa projeto que aumenta licença-maternidade para 180 dias

Senado analisa projeto que aumenta licença-maternidade para 180 dias

Tags:

Gravidez Maternidade Gestação

Mais recentes

Imagem - Motorista de ônibus esfaqueia e mata passageiro após não parar em ponto

Motorista de ônibus esfaqueia e mata passageiro após não parar em ponto
Imagem - Posse de Fachin no STF: novo presidente defende democracia e independência

Posse de Fachin no STF: novo presidente defende democracia e independência
Imagem - Bolsonaro tem crise de soluço e vômito, e família avalia nova ida a hospital

Bolsonaro tem crise de soluço e vômito, e família avalia nova ida a hospital

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre
02

Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
03

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana
04

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana