Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas

Banda americana se apresenta na capital no dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:48

Imagem Edicase Brasil
Guns N’ Roses vai fazer nove shows no Brasil Crédito: Shutterstock

A expectativa está alta para o show da banda Guns N’ Roses em Salvador. A capital baiana é uma das nove cidades brasileiras que vão receber a turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’, em abril.

Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil

Guns N’ Roses

Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock
O Guns N’ Roses já se apresentou 5 vezes no Rock In Rio por
Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, anuncia shows no Brasil por Shutterstock
Guns N' Roses por Divulgação
O músico Axl Rose deixando o palco em show do Guns N' Roses na Argentina após jogar seu microfone no chão por Reprodução
O músico Axl Rose chutando a bateria em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
Os músicos Axl Rose e Slash em show do Guns N' Roses na Argentina por Reprodução
1 de 7
Axl Rose, do Guns N’ Roses por Shutterstock

Os ingressos para o show estarão disponíveis para pré-venda através da Bilheteria Digital, a partir do dia 2 de dezembro exclusivamente para os fã clubes e, no dia 3 de dezembro, a partir das 10h, para o público em geral. Os ingressos também estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

A banda americana, formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai trazer um repertório repleto de hinos atemporais — como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’.

Além de Salvador, o grupo passará por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém.

A produção do show na Bahia é da Salvador Produções e NA Entretenimento, e a realização da turnê é feita pela Mercury Concerts.

