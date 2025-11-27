TURNÊ NO BRASIL

Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas

Banda americana se apresenta na capital no dia 15 de abril de 2026, na Arena Fonte Nova

Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:48

Guns N’ Roses vai fazer nove shows no Brasil Crédito: Shutterstock

A expectativa está alta para o show da banda Guns N’ Roses em Salvador. A capital baiana é uma das nove cidades brasileiras que vão receber a turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’, em abril.

Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil

Os ingressos para o show estarão disponíveis para pré-venda através da Bilheteria Digital, a partir do dia 2 de dezembro exclusivamente para os fã clubes e, no dia 3 de dezembro, a partir das 10h, para o público em geral. Os ingressos também estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

A banda americana, formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai trazer um repertório repleto de hinos atemporais — como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’.

Além de Salvador, o grupo passará por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém.