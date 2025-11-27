Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:48
A expectativa está alta para o show da banda Guns N’ Roses em Salvador. A capital baiana é uma das nove cidades brasileiras que vão receber a turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’, em abril.
Em Salvador, o show vai contar com oito setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores dos ingressos variam entre R$285 e R$1,5 mil
Guns N’ Roses
Os ingressos para o show estarão disponíveis para pré-venda através da Bilheteria Digital, a partir do dia 2 de dezembro exclusivamente para os fã clubes e, no dia 3 de dezembro, a partir das 10h, para o público em geral. Os ingressos também estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.
A banda americana, formada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai trazer um repertório repleto de hinos atemporais — como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’.
Além de Salvador, o grupo passará por São Paulo, Porto Alegre, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém.
A produção do show na Bahia é da Salvador Produções e NA Entretenimento, e a realização da turnê é feita pela Mercury Concerts.