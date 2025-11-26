TURNÊ INTERNACIONAL

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Pré-venda abre para grupo seleto de fãs

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:23

O Guns N’ Roses confirmou a passagem da turnê pelo Brasil em 2026 e Salvador está na rota. A apresentação será no dia 15 de abril, na Arena Fonte Nova, mas os fãs que querem assegurar o ingresso antes da venda oficial já têm um caminho: participar do Nightrain, o fã-clube oficial da banda.

Embora datas, valores e locais de venda ainda não tenham sido divulgados, os membros do Nightrain têm acesso à pré-venda para as apresentações.

Como se inscrever no Nightrain?

Para ter acesso à compra antecipada, o fã precisa se tornar membro do Nightrain. O processo é simples: basta acessar o site oficial, escolher o tipo de assinatura - Nightrain Membership (US$ 50, cerca de R$ 280) ou Premium Nightrain Membership (US$ 89, cerca de R$ 500) - e clicar em “Next”.

Depois, é necessário preencher os dados pessoais, como e-mail, senha e data de nascimento no formato mês/dia/ano, aceitar os termos e avançar. Na etapa seguinte, o usuário deve inserir o endereço de cobrança e, caso o endereço de entrega seja diferente, selecionar a opção “Add a shipping address” e preencher novamente.

No campo de telefone, é obrigatório incluir o código internacional do Brasil (+55), seguido do DDD e do número. Depois, na área “Cart”, o fã confere o pedido e finaliza em “Checkout”. Em “Review Order”, revisa endereço e método de envio, clica em “Next Step” e confirma as informações até chegar à área de pagamento, onde insere os dados do cartão de crédito. Após a aprovação, a assinatura é ativada - com validade de um ano.

Banda fará show na Fonte Nova

A turnê que trará o Guns N’ Roses de volta ao Brasil em 2026 já tem data marcada para passar em Salvador: 15 de abril, na Arena Fonte Nova. A capital baiana será uma das nove cidades do roteiro brasileiro.

Além de Salvador, o grupo se apresenta em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém.