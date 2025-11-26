CRIME

Homem é espancado e morto nas imediações de estação de metrô de Salvador

Caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (26) pela polícia

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:33

Estação de metrô Bom Juá fica às margens da BR-324 Crédito: Reprodução

Um crime violento assustou os soteropolitanos que passaram pela estação Bom Juá, no Arraial do Retiro, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (26). Isso porque um homem foi encontrado morto nas imediações do local.

De acordo com informações iniciais, a vítima teria sido alvo de espancamento até a morte. O caso foi confirmado pela Polícia Civil da Bahia (PC), que vai investigar o caso através da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Ninguém foi preso até o momento pelo crime.

Não há informações se o homem teria sido vítima de uma ou mais pessoas porque o espancamento teria sido registrado ao longo da madrugada. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada, para esclarecer a autoria e motivação do crime.