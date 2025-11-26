SUDOESTE

Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Morreram bois, vacas e bezerros em Boquira

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:26

Raio mata bovinos em Boquira Crédito: Reprodução/Boquira em Ação

Oito bovinos da raça nelore morreram após serem atingidos por um raio na cidade de Boquira, no sudoeste da Bahia, na última segunda-feira (25). Morreram bois, vacas e bezerros.

De acordo com informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, o proprietário informou que o prejuízo causado pela morte dos bovinos é de mais de R$ 30 mil.

As carnes do gado não foram comercializadas porque apresentavam riscos de bactérias.

Na segunda-feira, Boquira registrou 86 milímetros em toda a cidade, sendo 20 milímetros somente na região onde o raio caiu. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Raios na Bahia

Mais de 90 mil raios caíram na Bahia em apenas 48 horas, entre quarta-feira (19) e sexta-feira (21), de acordo com dados da Climatempo divulgados pela Neoenergia Coelba. O fenômeno veio acompanhado de temporais e ventos fortes, que provocaram quedas de árvores, objetos arremessados contra a rede elétrica e múltiplas interrupções no fornecimento.