Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:40
A terça-feira (25) pede seriedade, especialmente no trabalho. Com a Lua em Capricórnio dominando o céu, você sente naturalmente mais responsabilidade, foco e capacidade de resolver aquilo que vinha adiando.
É um dia de destaque para quem quer crescer, mostrar serviço ou finalizar tarefas complexas. A energia capricorniana ilumina o profissionalismo e dá força extra para quem estava sobrecarregado.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
O drink que combina com cada signo
O que cada signo faz quando ninguém está vendo