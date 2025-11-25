Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carreira desbloqueada: 6 signos ganham destaque e abrem portas no trabalho nesta terça (25 de novembro)

Lua em Capricórnio oferece foco, disciplina e decisões que mudam o rumo profissional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15:40

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A terça-feira (25) pede seriedade, especialmente no trabalho. Com a Lua em Capricórnio dominando o céu, você sente naturalmente mais responsabilidade, foco e capacidade de resolver aquilo que vinha adiando.

É um dia de destaque para quem quer crescer, mostrar serviço ou finalizar tarefas complexas. A energia capricorniana ilumina o profissionalismo e dá força extra para quem estava sobrecarregado.

Leia mais

Imagem - Aos 91 anos, Brigitte Bardot preocupa fãs ao ser internada novamente na França: 'Rezem por ela'

Aos 91 anos, Brigitte Bardot preocupa fãs ao ser internada novamente na França: 'Rezem por ela'

Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Imagem - 'Mudei muito?': Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero; veja

'Mudei muito?': Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero; veja

Como cada signo lida com isso:

  • Áries
    Resultados importam mais do que velocidade. Priorize eficiência.

  • Touro
    Disciplina te coloca um passo à frente. Ótimo dia para se provar.

  • Gêmeos
    Foque em uma coisa por vez, sua produtividade agradece.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

  • Câncer
    Pendências antigas precisam ser resolvidas. Priorize o essencial.

  • Leão
    Atitudes práticas te destacam. Você brilha sem fazer esforço.

  • Virgem
    Produtividade em alta, clareza mental ainda maior.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Leia mais

Imagem - O destino bate à porta: 4 signos vivem virada intensa no amor nesta terça (24 de novembro)

O destino bate à porta: 4 signos vivem virada intensa no amor nesta terça (24 de novembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta terça (25) prometem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números mais poderosos para o seu signo nesta terça (25) prometem prosperidade

Imagem - Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

Marido de Ivete Sangalo manda recado em publi e fãs apontam indireta para Shawn Mendes

  • Libra
    Diplomacia salva o dia, especialmente com colegas difíceis.

  • Escorpião
    Assuntos burocráticos são resolvidos com facilidade.

  • Sagitário
    Tarefas essenciais pedem prioridade absoluta.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio
    Decisões profissionais ganham impacto real. É dia de avanço.

  • Aquário
    Finalize tudo o que ficou pendente. Fechamentos são importantes.

  • Peixes
    Conexões profissionais rendem oportunidades novas.

Leia mais

Imagem - Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para o dia a dia

Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para o dia a dia

Imagem - Saúde do homem: como a falta de cuidado afeta a longevidade

Saúde do homem: como a falta de cuidado afeta a longevidade

Imagem - Jaguatirica: 7 curiosidades que todo amante da natureza precisa saber

Jaguatirica: 7 curiosidades que todo amante da natureza precisa saber

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Confira previsão do tempo para esta terça-feira (25 de novembro) em Salvador

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): oportunidades surgem quando você menos espera

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025

3 signos sentem uma alegria inesperada nesta terça-feira (25 de novembro)

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Trabalho

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex-amante de Tirullipa abre o jogo sobre arrependimento e gera outra polêmica

Ex-amante de Tirullipa abre o jogo sobre arrependimento e gera outra polêmica
Imagem - Vilões prestes a incendiar tudo e beijo inesperado marcam 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (25)

Vilões prestes a incendiar tudo e beijo inesperado marcam 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (25)

MAIS LIDAS

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
01

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Imagem - Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)
02

Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
03

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador