ASTROLOGIA

3 signos sentem uma alegria inesperada nesta terça-feira (25 de novembro)

Um clima de liberdade, entusiasmo e confiança marca o dia para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, terça-feira, dia 25 de novembro, devolve a três signos uma alegria que parecia distante. A energia do dia reacende a coragem, renova o entusiasmo e abre espaço para leveza e novas possibilidades. É um momento perfeito para recuperar o brilho, se reconectar consigo mesmo e lembrar que a felicidade pode voltar de forma simples e surpreendente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário: Hoje reacende sua esperança e devolve o entusiasmo que você achava ter perdido. Algo dentro de você se organiza de novo, trazendo leveza, confiança e aquela vontade de expandir que é tão sua. A sensação é de recomeço emocional: você volta a acreditar nas coisas boas e se abre para o que inspira.

Dica cósmica: dê espaço ao que te anima; é isso que puxa sua felicidade de volta.

Características do signo de Sagitário 1 de 9

Aquário: Hoje você sente um clique interno que te lembra quem você é de verdade. Surge um impulso de fazer algo novo, retomar conexões e viver experiências diferentes; tudo com uma alegria autêntica, espontânea e muito sua. Ser você mesmo traz renovação imediata.

Dica cósmica: permita-se agir com liberdade; sua alegria nasce da sua autenticidade.

Características do signo de Aquário 1 de 9

Peixes: Hoje traz um alívio emocional enorme, do tipo que abre espaço para respirar de novo. Você solta pesos antigos, se reconecta com sua sensibilidade e sente sua energia voltando com suavidade. A felicidade chega como libertação, delicada mas poderosa.

Dica cósmica: deixe ir o que machuca; a leveza que chega depois é sua verdadeira força.