Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento

Principal linha de investigação aponta suspeita de overdose

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:37

Rodrigo Barros Cavalcanti foi encontrado morto na casa onde morava
Rodrigo Barros Cavalcanti foi encontrado morto na casa onde morava

O médico psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcanti, 35 anos, que foi encontrado morto em apartamento onde morava em Salvador, não estava sozinho no local na madrugada da sua morte. De acordo com fonte policial consultada pela reportagem do CORREIO, a vítima estava com mais pessoas no condomínio em residia na Rua Bicuíba, no bairro de Patamares, que deixaram o local após o médico passar mal.

“Parece que o médico costumava receber pessoas na casa dele e, nessa madrugada, não foi diferente. Quando a polícia chegou, só estava a família, que foi chamada ao local. A suspeita principal é de que ele estaria fazendo uso de drogas no apartamento com essas pessoas que, como é comum nestes casos, abandonaram ele depois do que parece ter sido uma overdose, o que ainda precisa ser confirmado”, fala o policial, que pede anonimato ao conversar com a reportagem.

O investigador explica ainda o porquê de apontarem, inicialmente, que Rodrigo foi encontrado com sinais de violência. “Primeiro que isso não foi descartado, ainda precisa ser checado. Porém, ele teria sofrido uma queda depois de começar a passar mal, o que causou uma lesão e sangramento. Existe ainda a hipótese de alguém ter tentado reanimar ele, o que provocou sinais no corpo que vão ser avaliados para saber se são resultado de violência ou não”, completa o policial.

Médico psiquiatra foi encontrado morto em Salvador

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atântico), que instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime. Diligências estão em andamento, mas, até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre suspeitos. Apesar de morar em Salvador, Rodrigo trabalhava no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) de Conceição de Jacuípe.

Em nota, a Prefeitura de Conceição de Jacuípe lamentou o falecimento: “Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento do médico psiquiatra Rodrigo, profissional dedicado que atuava no CAPSi de Conceição de Jacuípe. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor. Que seu legado siga presente no cuidado e na humanidade que sempre demonstrou", escreveu a gestão.

O Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) lamentou a morte do psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcanti, 35 anos, encontrado morto dentro da casa onde morava, em Patamares, com sinais de violência. Na manifestação, o presidente da entidade, Otávio Marambaia, destacou a trajetória do médico.

“Estamos profundamente entristecidos pela interrupção tão precoce da vida deste colega, que, apesar da pouca idade, já se dedicava com competência à sua especialidade e tinha toda uma trajetória pela frente. Que as investigações avancem com celeridade e que a justiça prevaleça. Envio um abraço afetuoso aos familiares. Que Deus o acolha em sua infinita misericórdia”, escreveu Marambaia.

Segundo o Cremeb, Rodrigo era natural de Recife, formou-se médico pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública em 2014 e recebeu o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em 2019. Ele atuava no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) de Conceição de Jacuípe, onde era reconhecido pelo atendimento humanizado e pela relação próxima com pacientes e colegas.

