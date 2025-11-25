CRIME

Tiros, guarda apedrejado e tumulto: operação acaba em confusão generalizada na Bahia

Ações de ordenamento da prefeitura estavam em andamento no momento do tumulto

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:08

Tumulto em Central de Abastecimento de Feira Crédito: Reprodução

Uma confusão no Centro de Abastecimento de Feira de Santana, na Bahia, acabou com um Guarda Municipal atingido por pedrada no rosto na manhã de segunda-feira (24). De acordo com informações iniciais, o local virou alvo de uma ação da gestão municipal para ordenamento do local, o que originou o triunfo.

No momento das retiradas, objetos foram arremessados em direção aos servidores públicos e até tiros foram efetuados. Um dos disparos atingiu um carro da administração e outro veículo foi vandalizado. No meio do tumulto, uma pedra atingiu o rosto de Guarda que trabalhava na força-tarefa, mas ninguém foi preso.

Não foi só o agente que ficou ferido. Outro servidor teve uma lesão na perna. Tanto um como o outro foram levados para exame de corpo de delito. Outras duas pessoas deram entrada em unidades saúde por terem sido atingidas pelos disparos dados no tumulto. Elas não foram identificadas.