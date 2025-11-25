Acesse sua conta
Tiros, guarda apedrejado e tumulto: operação acaba em confusão generalizada na Bahia

Ações de ordenamento da prefeitura estavam em andamento no momento do tumulto

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:08

Uma confusão no Centro de Abastecimento de Feira de Santana, na Bahia, acabou com um Guarda Municipal atingido por pedrada no rosto na manhã de segunda-feira (24). De acordo com informações iniciais, o local virou alvo de uma ação da gestão municipal para ordenamento do local, o que originou o triunfo.

No momento das retiradas, objetos foram arremessados em direção aos servidores públicos e até tiros foram efetuados. Um dos disparos atingiu um carro da administração e outro veículo foi vandalizado. No meio do tumulto, uma pedra atingiu o rosto de Guarda que trabalhava na força-tarefa, mas ninguém foi preso.

Não foi só o agente que ficou ferido. Outro servidor teve uma lesão na perna. Tanto um como o outro foram levados para exame de corpo de delito. Outras duas pessoas deram entrada em unidades saúde por terem sido atingidas pelos disparos dados no tumulto. Elas não foram identificadas.

A ação começou às 5h para remoção de barracas que foram colocadas em locais indevidos e estavam prejudicando o trânsito na região. Segundo a Prefeitura de Feira de Santana, a ação tinha o intuito de fortalecer a fiscalização do local, promover uma melhor organização do espaço e aumentar a segurança na Central.

