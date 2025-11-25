Moradores de Barra do Pojuca bloqueiam BA-099 em protesto por instalação de UPA 24h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:55
Moradores de Barra do Pojuca, bairro de Camaçari, na Grande Salvador, bloqueiam um trecho da BA-099 na manhã desta terça-feira (25). A manifestação acontece em protesto pela instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h no local.
De acordo com relatos da população, os moradores de Barra do Pojuca enfrentam escassez de medicamentos e falta de médicos no posto de saúde. A UPA mais próxima fica no distrito de Monte Gordo, a 12 quilômetros.
O engarrafamento começa na altura do Posto da Polícia Militar da Rodoviária da Bahia. Motoristas relatam que ficaram mais de uma hora no bloqueio, que começou por volta das 8h.
A reportagem tenta contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e com a Polícia Militar. A Prefeitura de Camaçari foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.