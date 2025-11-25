Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Moradores de Barra do Pojuca bloqueiam BA-099 em protesto por instalação de UPA 24h

População também pede por melhorias no posto de saúde do bairro, que está localizado em Camaçari, na Grande Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:55

Bloqueio na BA-099
Bloqueio na BA-099 Crédito: Leitor do CORREIO

Moradores de Barra do Pojuca, bairro de Camaçari, na Grande Salvador, bloqueiam um trecho da BA-099 na manhã desta terça-feira (25). A manifestação acontece em protesto pela instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h no local.

De acordo com relatos da população, os moradores de Barra do Pojuca enfrentam escassez de medicamentos e falta de médicos no posto de saúde. A UPA mais próxima fica no distrito de Monte Gordo, a 12 quilômetros.

O engarrafamento começa na altura do Posto da Polícia Militar da Rodoviária da Bahia. Motoristas relatam que ficaram mais de uma hora no bloqueio, que começou por volta das 8h. 

Leia mais

Imagem - Polícia Federal e CGU investigam fraude de licitação em prefeitura baiana

Polícia Federal e CGU investigam fraude de licitação em prefeitura baiana

Imagem - Carlinhos Brown, Timbalada e Saulo Fernandes participam de show gratuito em Salvador; saiba mais

Carlinhos Brown, Timbalada e Saulo Fernandes participam de show gratuito em Salvador; saiba mais

A reportagem tenta contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e com a Polícia Militar. A Prefeitura de Camaçari foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. 

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Escritora denuncia racismo e xenofobia em cafeteria de Salvador: 'Frustrada e chocada'

Escritora denuncia racismo e xenofobia em cafeteria de Salvador: 'Frustrada e chocada'
Imagem - Tiros, guarda apedrejado e tumulto: operação acaba em confusão generalizada na Bahia

Tiros, guarda apedrejado e tumulto: operação acaba em confusão generalizada na Bahia
Imagem - Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento

Médico psiquiatra estava acompanhado antes de morrer em Salvador e sofreu queda em apartamento

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
04

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores