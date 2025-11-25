LITORAL NORTE

Moradores de Barra do Pojuca bloqueiam BA-099 em protesto por instalação de UPA 24h

População também pede por melhorias no posto de saúde do bairro, que está localizado em Camaçari, na Grande Salvador

Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:55

Bloqueio na BA-099 Crédito: Leitor do CORREIO

Moradores de Barra do Pojuca, bairro de Camaçari, na Grande Salvador, bloqueiam um trecho da BA-099 na manhã desta terça-feira (25). A manifestação acontece em protesto pela instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h no local.

De acordo com relatos da população, os moradores de Barra do Pojuca enfrentam escassez de medicamentos e falta de médicos no posto de saúde. A UPA mais próxima fica no distrito de Monte Gordo, a 12 quilômetros.

O engarrafamento começa na altura do Posto da Polícia Militar da Rodoviária da Bahia. Motoristas relatam que ficaram mais de uma hora no bloqueio, que começou por volta das 8h.