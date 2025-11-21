Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos Brown, Timbalada e Saulo Fernandes farão show gratuito em Salvador; saiba mais

Evento celebrará os 50 anos do Shopping da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:01

Carlinhos Brown
Carlinhos Brown Crédito: Marina Silva/Correio

Para comemorar os 50 anos de história, o Shopping da Bahia promoverá um show gratuito de Carlinhos Brown, Saulo Fernandes e Timbalada no dia 8 de dezembro, às 17h, no Farol da Barra. O evento terá a produção da Salvador Produções e apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado.

Com direção musical de Carlinhos Brown e artística de Paulo Borges, o show promete emocionar ao revisitar os momentos culturais, históricos e musicais das últimas cinco décadas, costurando a memória do shopping à própria trajetória da cidade.

Além de Brown, Saulo e da banda Timbalada, também foram confirmados shows de Alice Caymmi e Simone. Outros cinco artistas ainda serão divulgados.

Show de 50 anos do Shopping da Bahia contará com shows de:

Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Saulo Fernandes por Divulgação
Show da Timbalada por Lucas Assis e Elias Dantas/Divulgação
Alice Caymmi por Divulgação
Simone por Nana Moraes/Divulgação
1 de 5
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar

O Shopping da Bahia foi o primeiro shopping do Norte-Nordeste e segundo a ser inaugurado no Brasil. O show acontecerá no dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia.

Leia mais

Imagem - Tradicional restaurante mexicano de Salvador anuncia fechamento de última unidade

Tradicional restaurante mexicano de Salvador anuncia fechamento de última unidade

Imagem - Show de Rachel Reis em Salvador é adiado por causa do temporal; veja nova data

Show de Rachel Reis em Salvador é adiado por causa do temporal; veja nova data

Imagem - Saulo Fernandes anuncia ensaio oficial de Carnaval em Salvador

Saulo Fernandes anuncia ensaio oficial de Carnaval em Salvador

Tags:

Salvador Carlinhos Brown Shopping da Bahia Saulo Fernandes

Mais recentes

Imagem - Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'

Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'
Imagem - Clientes reclamam de falta de lambreta, e restaurantes limitam pedidos em festival na Mouraria

Clientes reclamam de falta de lambreta, e restaurantes limitam pedidos em festival na Mouraria
Imagem - Show de Rachel Reis em Salvador é adiado por causa do temporal; veja nova data

Show de Rachel Reis em Salvador é adiado por causa do temporal; veja nova data

MAIS LIDAS

Imagem - Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial
01

Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana
02

Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Imagem - As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos
03

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
04

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores