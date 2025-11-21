Acesse sua conta
Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'

Leo Prates é presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Federal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:06

Parlamentar vira motorista de aplicativo durante um dia em Salvador
Parlamentar vira motorista de aplicativo durante um dia em Salvador Crédito: Divulgação

Imagina pedir uma corrida por aplicativo e receber como motorista um deputado federal? Foi o que aconteceu com alguns passageiros de Salvador na última quinta-feira (20), que foram atendidos pelo parlamentar baiano Leo Prates (PDT-BA). Ele, que é presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Federal, vivenciou um dia como motorista e compartilhou os registros nas redes sociais. 

A iniciativa, segundo o parlamentar, integra a agenda de escutas para aprofundar os desafios enfrentados diariamente pelos motoristas por aplicativo na capital baiana. A imersão ocorre em meio a análise do Projeto de Lei que regulamenta os direitos e deveres de motoristas de plataformas digitais. Entre os pontos discutidos estão a remuneração mínima, proteção social e segurança viária. 

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Leo Prates aparece rodando na cidade como motorista e atendendo os clientes. Em certo momento, na Rodoviária de Salvador, ele é surpreendido pelo cancelamento de uma das corridas. "Cada história que eu encontro nas ruas ajuda a construir um relatório mais justo, responsável e conectado com a vida real desses trabalhadores", escreveu. 

O projeto do parlamentar lembra uma iniciativa semelhante do procurador do Ministério Público do Trabalho Ilan Fonseca, que tirou uma licença de quatro meses para ser motorista de Uber nas ruas de Salvador, no ano passado. A experiência, que integrou parte de seu doutorado, virou o livro Dirigindo Uber - A Subordinação Jurídica na Atividade de um Motorista de Aplicativo. Nele, o procurador fala sobre a subordinação dos motoristas às plataformas. 

