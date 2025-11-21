5 ESTRELAS?

Deputado baiano vira motorista de aplicativo por um dia em Salvador: 'Aprendendo'

Leo Prates é presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Federal

Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:06

Parlamentar vira motorista de aplicativo durante um dia em Salvador Crédito: Divulgação

Imagina pedir uma corrida por aplicativo e receber como motorista um deputado federal? Foi o que aconteceu com alguns passageiros de Salvador na última quinta-feira (20), que foram atendidos pelo parlamentar baiano Leo Prates (PDT-BA). Ele, que é presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Federal, vivenciou um dia como motorista e compartilhou os registros nas redes sociais.

A iniciativa, segundo o parlamentar, integra a agenda de escutas para aprofundar os desafios enfrentados diariamente pelos motoristas por aplicativo na capital baiana. A imersão ocorre em meio a análise do Projeto de Lei que regulamenta os direitos e deveres de motoristas de plataformas digitais. Entre os pontos discutidos estão a remuneração mínima, proteção social e segurança viária.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Leo Prates aparece rodando na cidade como motorista e atendendo os clientes. Em certo momento, na Rodoviária de Salvador, ele é surpreendido pelo cancelamento de uma das corridas. "Cada história que eu encontro nas ruas ajuda a construir um relatório mais justo, responsável e conectado com a vida real desses trabalhadores", escreveu.