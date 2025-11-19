Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Animais estavam irregular e foram encontrados em uma residência

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:09

Aves silvestres foram resgatadas
Aves silvestres foram resgatadas Crédito: Divulgação

Mais de 140 aves silvestres mantidas ilegalmente em uma residência no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foram regatadas. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema) em conjunto com a Polícia Civil.

No local, foram encontrados 81 pássaros silvestres nativos, todos sem anilhas e mantidos em condições irregulares. Entre as espécies identificadas estavam canários-belgas, canários-da-terra, sanhaços-frade, azulões, trinca-ferros, coleiros, tiês, tecelões, tico-ticos, bicos-de-pimenta, cardeais, entre outras. Além disso, os agentes localizaram 61 caturritas, entre filhotes e juvenis, todas pertencentes à fauna gaúcha.

Aves silvestres foram resgatados

Aves silvestres foram resgatadas por Divulgação
Aves silvestres foram resgatadas por Divulgação
73 aves de 14 espécies diferentes mantidas em cativeiro já haviam sido resgatadas em agosto por Divulgação
1 de 3
Aves silvestres foram resgatadas por Divulgação

Após avaliação técnica, parte das aves adultas foi reconduzida ao habitat natural, por apresentarem condições de sobrevivência. Já as caturritas foram encaminhadas aos cuidados da Sema, que dará continuidade ao manejo adequado para sua recuperação.

O responsável pelos animais deverá responder a processo criminal e administrativo que trata das infrações relativas à fauna.

Tags:

Brasil Tráfico Aves Silvestres Meio Ambiente

Mais recentes

Imagem - Homem é preso após colocar sêmen no sorvete da colega de trabalho

Homem é preso após colocar sêmen no sorvete da colega de trabalho
Imagem - Homem que atravessou carreta em rodovia confessa ter forjado bomba

Homem que atravessou carreta em rodovia confessa ter forjado bomba
Imagem - Governo Federal anuncia decisão sobre ponto facultativo nesta sexta (21)

Governo Federal anuncia decisão sobre ponto facultativo nesta sexta (21)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Imagem - Resultado da Lotofácil 3542, desta quarta-feira (19)
02

Resultado da Lotofácil 3542, desta quarta-feira (19)

Imagem - Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo
03

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
04

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)