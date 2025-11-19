MEIO AMBIENTE

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Animais estavam irregular e foram encontrados em uma residência

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:09

Aves silvestres foram resgatadas Crédito: Divulgação

Mais de 140 aves silvestres mantidas ilegalmente em uma residência no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foram regatadas. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema) em conjunto com a Polícia Civil.

No local, foram encontrados 81 pássaros silvestres nativos, todos sem anilhas e mantidos em condições irregulares. Entre as espécies identificadas estavam canários-belgas, canários-da-terra, sanhaços-frade, azulões, trinca-ferros, coleiros, tiês, tecelões, tico-ticos, bicos-de-pimenta, cardeais, entre outras. Além disso, os agentes localizaram 61 caturritas, entre filhotes e juvenis, todas pertencentes à fauna gaúcha.

Após avaliação técnica, parte das aves adultas foi reconduzida ao habitat natural, por apresentarem condições de sobrevivência. Já as caturritas foram encaminhadas aos cuidados da Sema, que dará continuidade ao manejo adequado para sua recuperação.