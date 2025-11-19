ASTROLOGIA

Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)

O aspecto tenso entre Mercúrio e Urano movimenta carreiras e traz decisões inesperadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:25

Signos e trabalho Crédito: Shutterstock

Esta quarta-feira (19) chega com um tipo de energia que reorganiza agendas e empurra quem estava parado. O Sol em Sagitário já incentiva coragem para mirar longe, mas é o choque entre Mercúrio e Urano que realmente mexe com os rumos profissionais.

Hoje não é dia de rotina automática e muito menos de acomodação. Projetos podem mudar de direção, convites surpresa podem surgir e até conversas simples podem virar decisões que afetam o resto do ano.

Alguns signos sentem esse impacto com força redobrada. São eles:

Áries: Uma informação altera sua estratégia de trabalho. É mudança imediata.

Virgem: Propostas, ajustes ou reorganizações caem no seu colo. Não dá para ignorar.

Capricórnio: A rotina muda de forma inesperada, mas abre espaço para crescimento.

Aquário: Uma ideia pode virar projeto; um projeto pode virar oportunidade real.