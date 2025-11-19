Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

O universo finalmente começa a recompensar o que foi conquistado com fé e paciência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira (19 de novembro) traz uma energia poderosa de recomeço e expansão. Depois de um período de desafios, os anjos da guarda anunciam um tempo de conquistas, superação e boas notícias. É o início de uma fase em que o que antes parecia travado começa a fluir com leveza. O merecimento se manifesta em forma de oportunidades, reconciliações e reconhecimento. A partir de agora, o universo conspira a favor de quem não desistiu, mesmo quando tudo parecia difícil.

Áries

Você entra em um momento de crescimento e visibilidade. As portas que pareciam fechadas se abrem de uma vez, e o que antes era dúvida vira conquista. Aproveite o impulso do destino e siga com coragem: o sucesso está mais perto do que imagina.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

A fase de cansaço e frustração fica para trás. A partir de agora, sua vida entra em equilíbrio e clareza. Questões profissionais e emocionais ganham rumo certo, e você sentirá que tudo começa a se encaixar. A paz que você esperava finalmente chega.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Escorpião

Um novo ciclo começa, com leveza e merecimento. Tudo o que você enfrentou foi preparação para o que vem agora. O universo está abrindo caminhos, e pessoas sinceras cruzarão seu caminho. É hora de viver o que antes só parecia sonho distante.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Aquário

Você começa a colher o que plantou nos últimos meses. Reconhecimento, harmonia e boas surpresas marcam essa virada. É o momento de acreditar mais e duvidar menos: a vida está se movendo a seu favor, e o que vem a seguir é luz.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia: “Quando o coração se mantém firme na fé, o universo retribui com generosidade. A melhor fase começa quando você acredita que merece ser feliz.”

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

