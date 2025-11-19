Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

A alegria contagia e abre caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Buquê, número 9 do baralho cigano, abre a semana com leveza e boas vibrações. Ela anuncia elogios, gestos de carinho e recompensas que chegam como resultado de atitudes gentis. É o tipo de energia que atrai sorte, reconhecimento e encontros agradáveis.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

O Buquê simboliza harmonia, prazer e gratidão. Nesta quarta-feira, vale se permitir sorrir mais, cuidar da aparência, fazer algo que eleve o astral e reconhecer o que já floresceu na sua vida. A alegria contagia e abre caminhos.

No amor, o Buquê favorece reconciliações, convites e demonstrações sinceras de afeto. No trabalho, indica boas notícias, elogios e resultados que trazem satisfação.

Espiritualmente, essa carta fala sobre agradecer o presente. A beleza das pequenas coisas é o que mantém a alma florida.

Conselho do dia: espalhe o bem e receba o retorno em dobro. O Buquê lembra que o universo floresce quando você cultiva leveza e gentileza.

Tarot Baralho Cigano

