TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

A alegria contagia e abre caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Buquê, número 9 do baralho cigano, abre a semana com leveza e boas vibrações. Ela anuncia elogios, gestos de carinho e recompensas que chegam como resultado de atitudes gentis. É o tipo de energia que atrai sorte, reconhecimento e encontros agradáveis.

Baralho cigano 1 de 13

O Buquê simboliza harmonia, prazer e gratidão. Nesta quarta-feira, vale se permitir sorrir mais, cuidar da aparência, fazer algo que eleve o astral e reconhecer o que já floresceu na sua vida. A alegria contagia e abre caminhos.

No amor, o Buquê favorece reconciliações, convites e demonstrações sinceras de afeto. No trabalho, indica boas notícias, elogios e resultados que trazem satisfação.

Espiritualmente, essa carta fala sobre agradecer o presente. A beleza das pequenas coisas é o que mantém a alma florida.