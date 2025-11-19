Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia de hoje (19 de novembro) traz descobertas internas e decisões mais conscientes para todos os 12 signos

O momento favorece observação, leveza e pequenos despertares que mudam tudo por dentro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 03:00

Signos terão uma limpeza na vida
Signos Crédito: Reprodução | Freepik

O dia nesta quarta-feira, 19 de novembro, favorece um olhar mais profundo sobre suas próprias atitudes, limites e desejos. As situações podem parecer pequenas, mas carregam significados importantes e portas que começam a se abrir quando você presta atenção nos detalhes. É um dia de ajustes internos, escolhas conscientes e intuição funcionando como bússola. Cada signo recebe um movimento diferente, seja para soltar pesos, recuperar energia ou enxergar o que antes passava despercebido. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - 3 signos superam uma fase difícil graças a um dia de virada nesta terça-feira (18 de novembro)

3 signos superam uma fase difícil graças a um dia de virada nesta terça-feira (18 de novembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Áries

Você pode buscar sinais externos, mas o dia pede que você mergulhe mais fundo nas próprias sensações. Algo aparentemente pequeno pode incomodar, mas traz uma lição importante. Em vez de ignorar, observe - é justamente aí que seu crescimento se revela.

Dica cósmica: Ouça o desconforto com calma; ele está tentando te orientar.

Touro

Sua energia tem sido distribuída em lugares que não devolvem o que você oferece. Hoje traz a chance de recolher sua força, estabelecer limites e recuperar vitalidade. Escolher-se não precisa de explicação, só de consciência.

Dica cósmica: Feche a porta onde a troca não existe.

Gêmeos

Sua mente rápida pode te dispersar, e o dia testa sua capacidade de permanecer presente. Antes de decidir ou responder, respire e se escute. A clareza aparece quando corpo, mente e emoção se alinham.

Dica cósmica: A pausa é seu ponto de força.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer

Um pensamento pode pesar mais do que a realidade. Hoje, questionar crenças automáticas muda completamente seu estado emocional. Uma pequena mudança interna abre caminhos que pareciam travados.

Dica cósmica: Troque um julgamento por gentileza consigo mesma.

Leão

Você costuma oferecer presença a todos, mas hoje é importante escolher onde realmente vale investir energia. A potência do seu brilho cresce quando você direciona foco para o que te nutre.

Dica cósmica: Priorize qualidade, não quantidade.

Virgem

Nem tudo pode ser entendido apenas pela lógica. Hoje pede que você sinta, sem tentar explicar imediatamente. A clareza virá do corpo, não do raciocínio. Acolher o que surge é o primeiro passo da cura.

Dica cósmica: Deixe a emoção se expressar sem pressa.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Libra

Sua atenção define o que cresce dentro de você. Se alimentar preocupações, elas se ampliam; se nutrir paz, ela toma forma. Hoje é um dia para redirecionar o olhar para o que te pacifica.

Dica cósmica: Regue apenas o que deseja ver florescer.

Escorpião

Sua verdade não precisa ser alta, precisa ser honesta. Hoje favorece conversas sinceras, mesmo que mais discretas. Integridade silenciosa fortalece seus laços e a sua própria confiança.

Dica cósmica: Fale apenas quando sua alma concordar com as palavras.

Sagitário

Soltar algo não exige rompantes; às vezes, o adeus mais poderoso é o silencioso. Hoje, você pode liberar pesos sem drama, abrindo espaço para o que realmente faz sentido.

Dica cósmica: A leveza está no desapego tranquilo.

Capricórnio

Alguns padrões antigos já cumpriram seu papel e agora te seguram. O dia traz coragem para deixá-los ir, abrindo espaço para novas ambições e versões suas mais amplas.

Dica cósmica: Crescer exige abandonar o que já ficou pequeno.

Aquário

Hoje te convida a separar passado e presente. O que aconteceu antes não determina seu agora. Você tem a chance de entrar no dia mais leve, sem carregar histórias antigas como peso.

Dica cósmica: Recomece sem pedir permissão ao ontem.

Peixes

Distrações podem te puxar, mas o dia te chama para escolher direção. Em vez de abraçar tudo, selecione o que é essencial e permita que sua sensibilidade guie suas prioridades.

Dica cósmica: Foco é a ponte entre sentir e realizar.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

MAIS LIDAS

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
01

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - 3 signos superam uma fase difícil graças a um dia de virada nesta terça-feira (18 de novembro)
02

3 signos superam uma fase difícil graças a um dia de virada nesta terça-feira (18 de novembro)

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
03

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Leilões oferecem mais de 560 imóveis com até 76% de desconto; Salvador tem opção a partir de R$ 50 mil
04

Leilões oferecem mais de 560 imóveis com até 76% de desconto; Salvador tem opção a partir de R$ 50 mil