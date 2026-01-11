BBB 26

Agora é oficial! Veja os Pipocas que garantiram vaga no BBB 26

Participantes estavam na Casas de Vidro

Fernanda Varela

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:42

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil anunciou neste domingo (11) os dez participantes que foram escolhidos pelo público para entrar na disputa da temporada por meio da Casa de Vidro. Divididos por regiões do país, eles agora seguem direto para a casa principal, carregando histórias, alianças e rivalidades que já começam antes mesmo do confinamento oficial.

A dinâmica reuniu duplas de cinco regiões do Brasil, cada uma instalada em uma Casa de Vidro diferente. Durante dias, o público acompanhou cada movimento e decidiu quem merecia entrar no jogo.

Na Casa Norte, os escolhidos foram Marciele e Brígido. Os dois conquistaram o público pelo contraste de personalidades e pela forma como se apoiaram ao longo da votação. Marciele mostrou um lado mais estratégico, enquanto Brígido apostou no carisma e na fala direta, formando uma dupla que promete render embates logo nos primeiros dias.

Representando o Centro-Oeste, Jordana e Paulo Augusto garantiram a vaga. A dupla chamou atenção pelo discurso firme e pela leitura afiada de jogo. Jordana se destacou pela postura segura, enquanto Paulo trouxe um perfil mais calculista, o que pode transformar os dois em uma das alianças mais perigosas da casa.

Na Casa Nordeste, Maxiane e Marcelo foram os mais votados. Os dois criaram uma conexão forte com o público ao misturar emoção, humor e competitividade. Maxiane se mostrou intensa e espontânea, enquanto Marcelo apostou na inteligência emocional para se manter bem posicionado dentro da dinâmica.

A Casa Sul será representada por Samira e Pedro. A dupla ganhou força ao longo da votação por apresentar uma relação leve, mas cheia de tensão estratégica. Samira se mostrou observadora e articulada, enquanto Pedro preferiu um jogo mais discreto, o que pode surpreender os outros participantes.

Já a Casa Sudeste terá Milena e Marcel no BBB. Eles entraram como uma das duplas mais comentadas da internet, principalmente pela química entre os dois e pela forma como se posicionaram nos conflitos da Casa de Vidro. Milena se destacou pelo discurso forte, enquanto Marcel mostrou jogo de cintura e poder de persuasão.

Com os dez nomes definidos, o BBB agora passa a contar com representantes de todas as regiões do país, aumentando ainda mais a diversidade e o potencial de conflitos e alianças dentro da casa. A expectativa é que os participantes vindos da Casa de Vidro entrem com vantagem estratégica, já que chegam observados e testados pelo público.

Veja o perfil de todos os participantes escolhidos:

Marciele

Influenciadora digital e empreendedora, tem 32 anos, nasceu em Juruti, no Pará, e vive há 16 anos em Manaus. É Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase uma década. Cresceu em meio à floresta, em uma família que vivia da agricultura, e enfrentou dificuldades financeiras ao longo da vida. Tem perfil de liderança, posicionamento firme e afirma não compactuar com mentiras ou trapaças.

Brígido

Tem 34 anos, nasceu e vive em Manaus. Formado em Engenharia de Produção, assumiu a direção de uma escola particular fundada pela família após atuar na área. Diz ter ajudado a reerguer a instituição em um momento difícil e hoje também oferece mentorias no setor educacional. Se considera líder nato, teimoso e bom de argumentação. Afirma que prefere convencer as pessoas a manipulá-las.

Maxiane

Professora de História e influenciadora digital, tem 32 anos, nasceu em Nazaré da Mata e vive em Carpina, ambas em Pernambuco. Criada pelos avós em uma família humilde, tem pós-graduação e atua no Ensino Médio da rede estadual. Produz conteúdo sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e maternidade. Enxerga o BBB como uma chance de transformação financeira e deixa claro que o objetivo é o prêmio.

Marcelo

Médico, de 31 anos, é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde vive atualmente. Chegou a cursar Psicologia antes de decidir estudar Medicina na Bolívia. Para se manter, trabalhou em diferentes atividades durante a graduação. Atua no sistema público de saúde e afirma ser o alicerce financeiro e emocional da família. Competitivo, persuasivo e estrategista, diz que gosta de liderar e não foge de embates.

Com novas Casas de Vidro previstas para serem anunciadas nos próximos dias, a lista de Pipocas do BBB 26 deve crescer e movimentar ainda mais a disputa pelas vagas no reality.

Jordana

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana se mudou ainda bebê para Goiânia e, na adolescência, passou a morar em Brasília com a avó após a separação dos pais. Aos 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Cresceu sem luxos, mas também sem grandes dificuldades, e começou a trabalhar cedo, passando por diferentes funções ao longo da vida. Desinibida, empática e carismática, acredita que seu ponto forte é vencer no argumento. Vaidosa, diz gostar de estar sempre bem arrumada. Vê o BBB como um sonho antigo, seu e da mãe, e garante que pretende viver intensamente cada momento do reality, sem medo de se posicionar.

Paulo Augusto

Com 21 anos, Paulo Augusto é natural de Inhumas, em Goiás, e vive atualmente em Anápolis. Estudante de Medicina Veterinária, também atua como pecuarista e influenciador digital. Desde pequeno acompanhou o pai na roça, criando forte vínculo com o campo e com os animais. Se define como verdadeiro, observador e transparente, e diz não tolerar falsidade. Competitivo assumido, afirma que não entra para perder e que sempre corre atrás da vitória, independentemente do prêmio. Acredita que seu jeito simples e direto pode conquistar o público.

Gabriela

Estudante de Psicologia, Gabriela tem 21 anos e mora em São Paulo. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista e, aos fins de semana, vende na rua doces produzidos pela mãe. Afirma que sustenta a casa sozinha e que precisou amadurecer cedo após uma infância conturbada. Tem medo da escassez e sonha em abrir o próprio consultório. Independente e dedicada à família, garante que não vai mudar sua personalidade para agradar dentro do BBB. Seu objetivo é ganhar o prêmio para dar uma vida confortável à mãe e à irmã, que tem autismo.

Milena

Natural de Itambacuri, em Minas Gerais, Milena tem 26 anos e vive em Teófilo Otoni. Começou a trabalhar ainda muito nova como empregada doméstica e babá. Aos 22 anos, abriu uma empresa de recreação infantil, que hoje complementa a renda da família. Cursa faculdade de Terapia Ocupacional e se define como leal e parceira. Diz gostar de agradar, mas avisa que prefere ser aliada a adversária. Competitiva e pouco tolerante à derrota, vê o BBB como a chance de mudar de vida, ajudar a família e sair da pobreza, sem criar personagens.

Marcel

Advogado de 35 anos, Marcel nasceu e vive em Catanduva, no interior de São Paulo. Começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa e concluiu a faculdade de Direito com apoio de um amigo do pai. Atua em um escritório especializado em ações trabalhistas e voltou a morar com a família para cuidar do pai após a morte da mãe, no ano passado. Se define como engraçado, empático e sociável. Persistente e orgulhoso, afirma não gostar de ser mandado e garante que não foge de posicionamentos. Quer ganhar o BBB para retribuir em vida tudo o que o pai fez por ele e não teme rejeição ou cancelamento.

Samira

A estudante de Direito Samira tem 25 anos, nasceu em Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí e mora atualmente em Imbituba, Santa Catarina. Desde criança se destaca pela comunicação e pela busca de identidade própria. Foi bolsista durante a vida escolar e diz que sempre precisou provar que merecia estar ali. Já estagiou na vara de família do fórum e sonha em ter o próprio escritório, mas hoje trabalha como atendente em hostel e bar. De estilo marcante e personalidade intensa, afirma que tudo o que conquista é fruto de esforço. Vê o BBB como uma aposta de tudo ou nada para sair da situação financeira difícil, pagar dívidas e ajudar a família.

Pedro Henrique